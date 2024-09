Árvíz: kiderült, mi lesz a sorsa a sok millió homokzsáknak

Az egyik kommentelő azt kritizálta, hogy környezetvédelmi szempontból biztos, hogy nem jó a zsákok elégetése, és inkább ezeket is újra kellene hasznosítani. A Fővárosi Vízművek szerint azonban az újrahasznosításhoz előbb meg kellene tisztítani a homokzsákokat, ami valószínűleg még nagyobb környezetterhelést okozna az égetésnél is. „A lebomló anyag jó ötlet, de ha maga a zsák anyaga le is bomlik, a felületén összegyűlt szennyeződés ottmaradna” – mutattak rá.