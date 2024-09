Több országos közutat is lezárnak az árvíz miatt

Az elmúlt napokban a Magyar Közút több, a Dunához közeli kerékpárúti szakaszt, kompokhoz, révállomásokhoz vezető utat lezárt a forgalom elől Komárom-Esztergom és Pest vármegyében – közölte a vállalat.

Az árvíz miatt több közutat is lezárnak / Fotó: Kovács Tamás

Hétfőn azonban már a 14-es főúton a vámosszabadi határátkelőhöz vezető szakaszon is teljes útzárat léptetett érvénybe, és a 11-es főút Komárom-Esztergom vármegyei részein is több helyen vannak már most is teljes vagy félpályás korlátozások.

A vízügyi szakértőkkel, a katasztrófavédelemmel és a társhatóságokkal is folyamatosan egyeztetnek a közútkezelő szakemberei, részt vesznek a védelmi bizottsági üléseken is, így az első kézből kapott információk, valamint a 2013-as árvízi helyzet tapasztalatait figyelembe véve elmondható, hogy elsősorban

Győr-Moson-Sopron,

Komárom-Esztergom

és Pest

vármegyében nemcsak a Duna, hanem annak mellékfolyói térségében a következő napokban további útlezárásokra kell számítania a közlekedőknek az árvízi védekezés vagy az elöntött területek miatt.

A Magyar Közút felhívja a közlekedők figyelmét, hogy az árvízben érintett területeken mielőtt útnak indulnak, minden esetben tájékozódjanak az aktuális útlezárásokról, korlátozásokról és forgalmi helyzetről a társaság Útinform szolgálatának weboldalán. Nagyon fontos, hogy a korlátozásokat az autósok minden esetben vegyék komolyan és tartsák be, ne próbáljanak meg áthajtani, hiszen könnyen élet- és balesetveszélyes helyzetekbe kerülhetnek.

A közútkezelő valamennyi érintett vármegyében a legmagasabb készültségi fokozatot rendelte el mérnökségei körében, hogy a korlátozások életbe léptetését és szükség esetén az árvízi védekezést is teljes kapacitással segíthesse.