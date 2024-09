Nem elég a többméteres áradás, újabb veszély ütötte fel a fejét – a hatóságok bedühödtek

Kérik a magyaroktól: ne legyenek katasztrófaturisták

De nemcsak a súlyos árvízi helyzettel visszaélő bűnözők okoznak bajt, hanem az úgynevezett árvízi turisták is, akikből Magyarországon is akadnak bőven. Ők az árvízi töltéseken gyalogolnak vagy autóznak, felhőtlenül fotózkodnak. Ez egyfelől akadályozza az árvízi védekezést, a tetejében még önveszélyes is. Az árvízi turizmus szintén kemény kormányzati reakciót váltott ki, és nem csak a lengyeleknél.

Donald Tusk lengyel miniszterelnök bejelentette, hogy megtették a megfelelő jogi lépéseket (katasztrófaállapotot hirdettek ki), hogy betiltsák a töltéseken való tartózkodást. Egyúttal felszólított a lengyeleket az árvízi turizmus beszüntetésére.

A bámészkodókból egyébként a magyar illetékeseknek is elegük van. Karácsony Gergely főpolgármester is kitért arra a minap, hogy sokan mennek ki bámészkodni a Duna-partra, hogy megnézzék a rendkívül magas vízállást. Megkért mindenkit, hogy aki nem vesz részt az árvíz elleni védekezésben, az csak távolról szemlélje az eseményeket, már csak azért is, mert az erős vízsodrás nagyon veszélyes.

A magyar rendőrség szintén külön foglalkozott a kérdéssel. „Ne legyél katasztrófaturista” – szólított fel mindenkit Gál Kristóf, az ORFK szóvivője egy videóban. Ugyanezt tolmácsolta az Országos Vízügyi Főigazgatóság csütörtökön. Közleményükben az áll, hogy továbbra is érvényes a kérésük a lakossághoz: a gátak állapotának védelmében ne menjenek a töltésekre fotózni-nézelődni, kerüljék a katasztrófaturista viselkedést, ezzel is segítsék a védekezésben részt vevők munkáját.