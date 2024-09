Rabok és fegyőrök védik az árvíztől a Margit-szigetet

A büntetés-végrehajtási szervezet munkatársai két műszakban, szó szerint éjjel, nappal váltásban küzdenek azért, hogy a Margit-szigetet megvédjék a közelgő árhullámtól – derült ki a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága (BVOP) szerdai közleményéből. Kiemelték, hogy több mint 200 büntetés-végrehajtási dolgozó rendkívüli helytállásról tesz tanúbizonyságot az árvíz elleni védelem során.

A BVOP több mint kétszáz dolgozója védi az árvíztől a Margit-szigetet / Fotó: BVOP

A dolgozók kijutását a Margit-szigetre a BVOP saját buszai biztosították, a munka pedig éjszaka sem állt le, két műszakban töltik a homokzsákokat, amelyeket ezután egymásra pakolva védművet alakítanak ki a futókör vonalán. A fegyőrök munkáját a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság, az Országos Vízügyi Főigazgatóság és civil mentőszervezetek szakemberei koordinálják.

Az árvízi védekezésben a személyi állomány tagjai mellett most már a fogvatartottak is részt vesznek, néhányan a külső munkákban is, miközben sokan az intézetek falain belül segítik az árhullám megfékezését a homokzsákok megtöltésével.

A futókörre épül a fal a homokzsákokból / Fotó: BVOP

A Margit-szigeten kívül a BVOP munkatársai és az önkéntes fogvatartottak az ország több pontján segítik a védekezést.

A Váci Fegyház és Börtönben a fogvatartottak csaknem 17 ezer homokzsák feltöltését végzik az intézet területén belül, amelyeket az illetékes védelmi bizottság teherautókkal szállít el a zsákok rendeltetési helyére. Az intézet ezenkívül további intézkedéseket tesz a saját védelme érdekében is: a börtön a Duna-parthoz legközelebb eső részén védvonalat épít, amelyet az alkalmazottak és a fogvatartottak homokzsákokkal erősítenek meg.

A Margit-szigeten mintegy 800 ezer homokzsákot helyeznek el / Fotó: BVOP

A Sopronkőhidán az Ikva-patak áradása miatt volt szükség segítségre, emiatt az állomány tagjai és a fogvatartottak rövid időn belül közel ezer homokzsákot töltöttek meg, majd adtak át a Soproni Védelmi Bizottság részére.

Szerdán az Állampusztai Országos Büntetés-végrehajtási Intézetből tíz alacsony biztonsági fokozatú fogvatartott tölti a homokzsákokat Hartán a gáton, felügyelők kíséretével. A pécsi börtönből tíz alkalmazott Dunaszekcsőn működik közre a védelmi feladatok ellátásában.