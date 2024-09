Az izraeli szolgálatok cége lehetett a robbanó csipogókkal seftelő magyar vállalkozás

Egy csütörtökön napvilágot látott jelentés szerint a csipogóbombák ügyében érintett magyarországi vállalat valójában az izraeli titkosszolgálatok fedőcége volt, amelyet azért hoztak létre, hogy elfedjék a háttérben megbúvó izraeli szálakat.

Fotó: AFP

A The Times of Israel a The New York Timesra hivatkozva azt írja, hogy biztonsági források szerint nem a BAC Consulting Kft. volt az egyetlen fedőcég a céghálóban, a nyomokat ugyanis további két másik fedőcéggel is igyekeztek elfedni. Ugyanakkor

bár a BAC Consulting 2022 májusában jött létre a cégnyilvántartás szerint, a vállalat honlapját már 2020 októberében regisztrálták.

A honlap archivált változatai alapján azon 2021 áprilisában politikai és üzleti tanácsadást hirdettek, és a cég többször megváltoztatta címeit és azt is, hogy mit árul.

Az okostelefonoktól tartott a Hezbollah, így ezért kerültek hozzá a csipogóbombák

A vállalat másoknak is adott el személyhívókat, nem csak a Hezbollahhoz köthető készülékeket értékesítette, ám azok akkumulátora nem volt feltöltve a PETN nevű robbanószerrel. Az első csipogók 2022-ben érkezhettek meg, ám a csipogóbombák gyártását az izraeli hírszerzés azután pörgette fel, hogy Hasszán Naszrallah Hezbollah-vezér elítélte az okostelefonokat, mondván, azokat Izrael le tudja hallgatni.

A libanoni szervezet ezután egyre inkább a bombákkal megrakott készülékekre támaszkodott, melyeket azonban az izraeliek egyre inkább egy olyan gombnak láttak, amit bármikor megnyomhatnak. Ez végül kedden következett be. A tajvani Gold Apollo logóját viselő személyhívókról a szigetország vállalkozása elmondta, hogy a márka használatát engedélyezte a BAC számára, ám a gyártásért és a dizájnért már a magyar cég felelt.

Sosem jártak a csipogók hazánkban

Az NBC utolérte a BAC vezetőjét, Bársony-Arcidiacono Cristinát, aki elmondta, hogy csak közvetítőként vett részt az ügyletben, és nem gyárt csipogókat. A cég magyarországi éves beszámolói szerint 2022-ben és 2023-ban is csak egyetlen alkalmazottja volt, feltehetően maga a cégvezető. Kovács Zoltán, a magyar kormány nemzetközi szóvivője is erre utalt, amikor arról írt, hogy egyszerű közvetítőről, egy egyszemélyes cégről van szó, és a csipogóbombák sosem jártak Magyarországon.