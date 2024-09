Békemisszió Olaszországban: legendás katonai légi parádé várja Orbán Viktort a Comói-tó partján – videó

Ahogy arról a Világgazdaság is beszámolt, pénteken folytatódik Orbán Viktort még júliusban megkezdett békemissziója. A magyar miniszterelnök ezúttal Olaszországba hivatalos a világ egyik legfontosabb konferenciájára. A Forum di Cernobbio fennállásának ötvenedik évfordulóját ünnepli, ennek pedig megadják a módját az olasz szervezők.

Békemisszió Olaszországban: legendás katonai légi parádé várja Orbán Viktort a Comói-tó partján / Fotó: QuiComo

Napok óta terjed különböző olasz felületeken, hogy a szeptember 6–8. közötti nemzetközi gazdasági és geopolitikai esemény fő attrakciójaként vasárnap katonai légi parádét tartanak. Nem is akármilyent.

A legendás Frecce Tricolori, az olasz légierő műrepülő köteléke tart bemutatót a Comói-tónál.

Az 1961-ben megalapított Háromszínű Nyilak átrepülését a tó fölött csaknem készpénznek lehet venni, erről a Forum di Cernobbio szervezője, a The European House – Ambrosetti vezérigazgatója is beszélt. Valerio De Molli egy sajtótájékoztatón hívta fel a figyelmet a repülőshow fontosságára és presztízsére. Nem véletlenül: ők a világ legnagyobb és leghíresebb műrepülő-köteléke, így Olaszország egyik nemzeti szimbóluma.

A tervek szerint Frecce Tricolori szeptember 8-án 13:30 vagy 14 óra körül repüli be Cernobbiót. A pontos időpontot a konferencián jelentik be. Feledhetetlennek ígérkezik, már ha az időjárás is kegyes lesz, és lehetővé teszi az attrakciót.

Csak az előadások egy szűkebb köre nyilvános

Az olasz lapok kiemelik, hogy a konferencián olyan emblematikus személyiségek vesznek részt, mint Azerbajdzsán elnöke, Magyarország miniszterelnöke (közel sem biztos, hogy Orbán Viktor vasárnapig a helyszínen marad, hiszen a hírek szerint szombaton már Kötcsén tartja meg hagyományos, a politikai ősz nyitányát is jelző előadást – a szerk.) és a jordániai királynő. Giorgia Meloni olasz kormányfő is felszólal, de a várakozások szerint – ez sincs megerősítve, de könnyen lehet, hogy pusztán csak biztonsági okokból – az ukrán elnök, Volodimir Zelenszkij is érkezik. Összesen 27 ország képviselteti magát a legmagasabb szinten a Comói-tónál.

Fontos kiemelni, hogy a Forum di Cernobbio alapvetően zárt ajtók mögött zajlik, még a program sem nyilvános. Azonban vannak kivételek, és bizonyos megfontolásokból az előadások egy nagyon szűk részét a szélesebb nyilvánosság számára is elérhetővé teszik. Az egyik ilyen éppen Orbán Viktor beszéde lesz, amely az előzetes jelzések szerint pénteken 11:45-kor kezdődik.