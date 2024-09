Bolgár cég adta tovább a Hezbollahnak a bombát rejtő csipogókat, a magyar cég valójában semmit sem csinált

Ahogy korábban arról a Világgazdaság is beszámolt, kedden a Hezbollah több száz tagja sérülhetett meg súlyosan Libanonban, amikor személyhívókba rejtett bombák robbantak fel. Ezeket a pagernek vagy a magyar szlengben csipogónak nevezett eszközöket a világ nagy részén már rég felváltották a mobiltelefonok, de sok helyen (például kórházakban) a mai napig alkalmazzák; a Hezbollah tagjai is ezt használták.

Egy bolgár cég adta tovább a bombát rejtő csipogókat a Hezbollahnak/Fotó: AFP

Miként azt szintén megírtuk, Kovács Zoltán, a kormány nemzetközi kommunikációért felelős államtitkára szerda délután azt közölte: „a magyar hatóságok meggyőződtek arról, hogy az érintett cég egy kereskedő-közvetítő cég, nincs magyarországi gyártó- és telephelye, a bejelentett címen egy fő cégvezetője van, a hivatkozott eszközök pedig sohasem jártak Magyarországon”.

A készüléket forgalmazó Gold Apollo vezérigazgatója, Hszu Csing-kuang szerdai sajtótájékoztatón azt közölte: a Hezbollah által rendelt AR-924-es csipogókat licenc alapján egy BAC nevű cég gyártotta. Először csak annyit mondott, hogy egy európai cégről van szó, amelynek van irodája a tajvani Tajpejben, és a cég első hivatalos közleményében is ennyi szerepelt. Később viszont konkrétan megnevezték a budapesti BAC Consulting Kft.-t mint a csipogók gyártásáért és forgalmazásáért felelős céget.

A Telex értesülése szerint azonban a BAC Consulting Kft. egyszerű közvetítőként szerepelt az ügyletben. Maga a cég valójában semmilyen tevékenységet nem is végzett, irodája sincs, mindössze egy székhelyszolgáltatóhoz van bejelentve.

„Mint azt az ügyre rálátó forrásokból megtudtuk, a BAC Consulting ügyvezetője, Cristiana Bársony-Arcidiacono egy bolgár céggel, a szófiai székhelyű Norta Global Ltd.-vel állt kapcsolatban. Az ügylet hátterében valójában a Norta Global Ltd. állt, noha papíron tényleg a BAC Consulting kötött szerződést a Gold Apollóval” - írták. Információik szerint a személyhívókat Tajvanról már nem is a BAC Consulting, hanem a bolgár cég hozta be. Ez végeztette a szállítást, és értékesítette a készülékeket a Hezbollahnak.