NGM: Brüsszel a magyar családok helyett az árdrágító multik oldalára állt

Az Európai Unió Bírósága a családok helyett az árdrágító és profithajhász multik oldalára állt, amelyek profitéhségüket a magyar kormány ellen vívott folyamatos harccal próbálják elfedni – szögezte le Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter a testület csütörtöki ítéletével kapcsolatban, mely a SPAR mellé állt a magyar kormány és az áruházlánc árstopról szóló vitájában.

A SPAR perekkel jutna profithoz, ha már a piacon ez nem sikerül/Fotó: Csudai Sándor / Origo

A tárcavezető hangsúlyozta, hogy a bíróság döntése és a perben résztvevők, valamint a SPAR és a brüsszeli bizottság is szemben áll a magyar fogyasztók, a magyar családok érdekeivel. Hozzátett, hogy Brüsszel az árdrágítók oldalán áll és ezeknek az árdrágító multiknak semmi sem szent. Ám hangsúlyozta azt is, hogy csinálhatnak bármit, a kormány kitart az árak csökkentése mellett és hangsúlyozta, hogy a magyar piacon nincs helye olyan vállalkozásnak, mely a magyar fogyasztók érdeke ellen űz piszkos játszmákat.

A SPAR lemaradt a versenyben, ezért akarja peres úton beszedetni elmarad profitját

Nagy Márton úgy vélte, hogy a SPAR vádjai hátterében nem a kifogásolt intézkedések állnak, hanem a cég lesújtó gazdasági helyzete, a vállalat ugyanis nem hatékony. A SPAR Magyarország Kft. ugyanis piaci versenytársaihoz képest magasabb költségszerkezettel rendelkezik, emellett a piaci és az árversenyben is alulmaradt. Az áruházlánc a hatékonyságát és versenyképességét javító lépések helyett igyekszik bírósági eljárással beszedetni elmaradt nyereségét.

A tárcavezető felidézte, hogy a kormány a magyar családok védelme érdekében vezetett be alapvető élelmiszerekre árstopot, majd a hiány megelőzése céljából rendelt el készleten tartási kötelezettséget is az érintett termékekből. De emlékeztetett arra is, hogy a kormány az árstop mellett a kötelező akciózással és az online árfigyelő rendszerrel is küzdött az infláció ellen, ami sikerrel is járt.

Az élelmiszerinfláció ugyanis a legfrissebb adatok szerint 2,4 százalékra csökkent, sőt, havi alapon meg is állt a drágulás,

miközben folyamatosan épül vissza a kiskereskedelmi forgalom, hála a reálbérek gyors növekedésének.