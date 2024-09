Brüsszeli korrupció: a parlament elnökére nem vonatkoznak a szabályok

Roberta Metsola, az Európai Parlament elnöke közel két éve keresztes hadjáratot indított a saját intézményét behálózó korrupció és a képviselők befolyásolása ellen, ám Brüsszel egyik legnagyobb hatalmú embere „elfelejtett” a saját háza táján söprögetni: ez ugyanis tönkretenné a férje lobbikarrierjét.

Roberta Metsola, a brüsszeli korrupcióllenes harc vezetője elfelejtette bejelenteni, hogy egy máig aktív lobbistához ment feleségül / Fotó: AFP

Miután 2022 végén kirobbant a Katargate korrupciós botrány, Metsola úgy döntött, hogy a parlamentet átláthatósággal és a külső befolyások – többek között a lobbik, valamint civil és érdekvédelmi szerveztek – szigorúbb ellenőrzésével kell fertőtleníteni.

Ehhez az intézmény elnöke egy új etikai kódexet vezetett be, amely többek között azt is előírja, hogy az EP-képviselőknek és mást vezető tisztviselőknek be kell jelenteniük mindenfajta „összeférhetetlenséget”, beleértve a „családjukat, érzelmi életüket vagy a gazdasági érdekeiket befolyásoló tényezőket”.

Az új szabályrendszerből azonban egy kulcsfontosságú ember kimaradt: maga az elnök asszony, a kódex beterjesztője.

Ha ilyen nyilatkozatot kellett volna tennie, talán fontolóra vehette volna, hogy tájékoztatja a nyilvánosságot egy „apró” összeférhetetlenségről: férje, Ukko Metsola a miami székhelyű Royal Caribbean Group – a világ második legnagyobb tengerjáró hajótársaságának – vezető uniós lobbistája.

Ez nem történt meg, így Metsola úr munkája nagyrészt észrevétlenül folyhatott tovább: a közelmúltban ő felelős volt több uniós zöldpolitikai kiskapuért, egyes tengerészti szabályok enyhítéséért és a hajóépítésre vonatkozó korlátozások feloldásáért is.

Ezzel még törvényeket sem sértett meg, mivel vállalati képviselőkét kitöltötte a megfelelő lobbizási nyilvántartásokat, amelyek nyilvánosan elérhetőek, az EP-képviselők befolyásolása pedig az új szabályoknak is megfelel. Azonban aggasztó, hogy a feleségének – aki állítólag a Katargate kirobbanása óta ez ellen harcol – nem kellett bejelentenie, hogy egy óriásvállalat képviselőjével érintkezik napi szinten.

Érthetetlen, hogy pont a parlament leghatalmasabb embere miért mentesülne a saját követelményei alól. Bár nem nevezhetjük ezt eltussolásnak, egyértelmű, hogy Brüsszel még mindig nem veszi komolyan a külső befolyás elleni fellépést

– mondta Nicholas Aiossa, a Transparency International EU igazgatója a Politicónak, aki elfogadhatatlannak nevezte, hogy az intézmény elnök ilyen méretű kiskaput hagyjon magának.