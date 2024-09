A Covid visszalő: lejár a járványkötvény, és az EU belemerül az adósságba

Voltak, akik rossz álomként élték meg, hogy az Európai Unió közös adósságot vállal a Covid-világjárvány okozta gazdasági problémák kezelésére. Az elmúlt években a kötvények kibocsátásából származó pénzeket jólesően csak költeni kellett, a hideglelés azonban hamar visszatért. Már az idén megválasztott Európai Bizottságnak, a régi-új elnök Ursula von der Leyen vezetésével, el kell gondolkodnia, mit kezdjen ezzel az adóssággal. A visszafizetés 2028-ban kezdődik, de a vita máris megkezdődött, miközben az unió egy háború magára vállalt terheit és a botladozó zöldátalakulás költségeit nyögi.

Mario Draghi volt olasz kormányfő tett javaslatot, és a vita az Európai Unió eladósodásáról ezzel el is kezdődött / Fotó: Dursun Aydemir / Anadolu / AFP

Az uniós kötvények kibocsátása útján a helyreállításra közösen vállalt hitelek mintegy 350 milliárd euróra rúgnak (vagyis mai árfolyamon mintegy 138 ezermilliárd forintra).

A közbölcsesség szerint ha eladósodnak a háztartások, az bajt hozhat, ha a nekik munkát adó vállalatok is, az még nagyobbat, ha az állam is, még annál is nagyobbat. A precedens nélküli uniós hitelfelvétel ehhez tett hozzá még egy kockázati szintet. Hiszen ha hitelt veszel fel, olyan pénzt költesz, amit nem kell az épp folyó költségvetésedből kigazdálkodnod, és ha a visszafizetés évek múlva következik, az még nagyobb könnyebbség. Ha pedig egyszer megtetted, kísértést jelent – rosszabb esetben kényszert –, hogy újra ehhez az eszközhöz folyamodj, például a korábbi hitelt újabból fizesd vissza.

Az EU-val éppen ez történik. Eddig a pontig el kellett jutni, pont ezért

voltak, akik a közös hitelfelvétel gondolatától eleve berzenkedtek annak idején.

Végül mégis mindenki belement. (Más kérdés, hogy például Magyarországgal az történt, hogy – bár mindenki egyetértett: a világjárvány kárait segíteni kell fedezni – más címen hatalmas pénzeket vontak el tőle, miközben a felvett hitel számára ugyanúgy ketyeg, mint a többieknek.)

A megoldásra Mario Draghi volt olasz kormányfő, az Európai Központi Bank korábbi elnöke tett javaslatot, aki a minap tette le az asztalra 400 oldalas jelentését az unió helyzetéről, amely megállapítja, hogy ez EU versenyképessége súlyosan hanyatlik, mely megállapítással az EU-elnök Magyarország miniszterelnöke is egyetért, és ami elméletben nem teszi könnyebbé a hitelek visszafizetését hosszabb távon. Az azonnali költségek fedezésére szolgáló bevételek megszerzését sem.