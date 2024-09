Izrael így robbanthatta fel a Hezbollah csipogóit

A szerdán felrobbant walkie talkie-kat is hasonlóan robbanthatták fel távolról Robson szerint, csak azok esetében nem üzenetet, hanem hívást használhattak a láncreakció beindításához.

A szakértő ugyanakkor az időzítőket vagy riasztásokat sem zárta ki a kiváltó okok közül. Bármi volt is a kiváltó ok, ugyanúgy működött: energiát vont el az akkumulátortól a robbanóanyag beindításához. Az viszont még kérdéses, hogy hogyan programozták be a készüléket.

A csipogóbombák felrobbantásának időzítése

Egyesek szerint Izrael azért lépett most, mert néhány Hezbollah-harcosban felmerült a gyanú, hogy kompromittálták a csipogóikat. Ezért az izraeli hadsereg még az előtt lépett, hogy az előkészületeik kárba vesztek volna.

Izrael célja az elrettentés is lehetett. Ilyen csapásra vélhetőleg a legtöbben nem számítottak. Ezzel a zsidó állam azt üzente a terrorszervezetként nyilvántartott milíciának, hogy bárhol és bárhogy lecsaphat rá.

Az is elképzelhető, hogy az akció egy nagyobb esemény előfutára volt. Ennek azonban egyre kisebb az esélye az idő előrehaladtával, mivel ha a hadsereg hagyományos eszközökkel is támadna, akkor a robbantások utáni első órák káosza lehetett volna a legjobb alkalma rá – vette sorra a Sky News.

Ilyen walkie talkie-kat is felrobbantott Izrael a Hezbollah harcosainál / Fotó: Icom

A csipogók keddi felrobbantásával Izrael felfedte a Hezbollah harcosainak kilétét és tartózkodási helyét. Az izraeli hírszerzés így hasznos információkat tudhat meg a napokban az áldozatokról és azok családtagjairól a közösségi médiából és a kórházi feljegyzésekből.

Kérdés, hogy a Hezbollah ezután hogyan és milyen mértékben válaszol. Izrael korábban a milícia több parancsnokát is megölte, amit az határ menti városok, a zsidó hadsereg bázisai és a Moszad hírszerzési központjai bombázásával torolt meg. A totális háborút tehát eddig elkerülték. Habár sok halálos áldozatot nem szedett az izraeli robbantáscunami, azzal több Hezbollah-harcos kiesett az aktív szolgálatból, ami érzékenyen érinthette a szervezetet, mint ahogy a támadás személyessége is mélyíthette a két fél közötti feszültséget.