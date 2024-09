Nincs több haladék, tilos lesz az egészségtelen ételek reklámja

A gyermekkori elhízás elleni küzdelem jegyében 2025 októberétől este kilenc előtt tilos lesz egészségtelen ételeket reklámozni a televízióban az Egyesült Királyságban, a fizetett online reklámozásukat pedig teljesen betiltják – erősítette meg csütörtökön a kormány.

Az egészségtelen ételek reklámjai bizonyítottan befolyásolják a gyerekeket / Fotó: Shutterstock

A terv nem új, már 2021-ben döntött róla az akkori konzervatív kabinet, a bevezetését azonban kétszer is elhalasztották. A nyáron megválasztott munkáspárti kormány azonban nem ad több haladékot – tudósított a Sky News internetes kiadása.

Adnak időt a cégeknek a felkészülésre

Andrew Gwynne egészségügyi miniszter szerint a lépéssel teljesítik választási ígéretüket, az időkeretet pedig úgy határozták meg, hogy „egyértelműséget teremtsenek” a vállalkozások számára.

Ezek a korlátozások segítenek megvédeni a gyermekeket attól, hogy kevésbé egészséges ételek és italok reklámozásának legyenek kitéve, ami bizonyítottan befolyásolja táplálkozási preferenciáikat már fiatal koruktól kezdve

– indokolta az intézkedést.

Annak idején még kormányfőként Boris Johnson is elkötelezte magát a lépés mellett, de a konzervatív kabinet az országot sújtó megélhetési válság miatt felül akarta vizsgálni, milyen hatással járnának a korlátozások a fogyasztókra és a vállalkozásokra. A toryk is úgy tervezték azonban, hogy jövő októberben életbe lép a tilalom. Ehhez tartja magát Keir Starmer kormánya is.

Minden ötödik gyerek túlsúlyos

Az egészségügyi miniszter emlékeztetett, hogy Angliában minden ötödik gyerek túlsúlyos vagy elhízott, mire elkezdi az általános iskolát, és a nyolcadik osztály végére már minden harmadik azzá válik. A probléma ezért drasztikus megoldást igényel.

Minden harmadik brit gyerek elhízott vagy túlsúlyos, mire befejezi az általános iskolát / Fotó: Photo12 via AFP

Egy tavalyi felmérés eredménye szerint egyébként tíz felnőttből nyolc támogatja az egészségtelen élelmiszerek televíziós és online reklámozásának betiltását a gyermekek számára.

A brit lakosság többsége támogatná, hogy új adókat vessenek ki a gyorséttermi ételeket vagy ultrafeldolgozott élelmiszereket gyártó cégekre, hogy segítsen kezelni az elhízási válságot.

A szív- és érrendszeri kutatásokkal foglalkozó British Heart Foundation azonban azt szeretné, ha a kormány még tovább menne, és

a tilalmat kiterjesztené az óriásplakátokra, a rádióreklámokra és a sportszponzorációra, és só-, valamint cukoradót vezetne be.

Segítene a só- és cukoradó

Egy friss kutatás szerint az élelmiszerek só- és a cukortartalmának visszafogás akár 20 százalékkal is csökkenthetné az elhízást, ennek köszönhetően el lehetne érni, hogy a jelenlegi 60-65 százalék helyett az Egyesült Királyság lakosainak csak 40-45 százaléka legyen túlsúlyos vagy elhízott.