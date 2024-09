Folyamatosan bontják az új Pázmány helyét – kedden jön a leglátványosabb művelet

A Pázmány Péter Katolikus Egyetem új campusának teljes területén zajlanak a bontási munkálatok szeptember elseje óta – derül ki az Építési és Közlekedési Minisztérium (ÉKM) hétfői közleményéből, amely azt is elárulja, hogy a bontás egyik leglátványosabb eleme – a főépület tetején található, mintegy 30 méter magas antenna eltávolítása – kedden zajlik majd.

Elkezdték bontani a rádió korábbi épületét, ahol a Pázmány új campusa születik / Fotó: Kurucz Árpád / Magyar Nemzet

A bontással párhuzamosan zajlik a törmelék elszállítása is, ám hiába rendelkezik az építkezés minden hatósági engedéllyel, azt tiltakozók folyamatosan próbálják gátolni vagy lassítani. A tárca azt kéri a tiltakozóktól, hogy tartsák be a törvényeket, ahogy a beruházó is minden jogszabálynak megfelelt.

Az ÉKM emlékeztet, hogy a Pázmány Péter Katolikus Egyetem új központjának építése az elmúlt évtizedek legnagyobb iskolafejlesztése, aminek hatására egy elhanyagolt belvárosi terület is megújul.

A beruházás során ráadásul több régi palotát is felújítanak, és a történelmi városrészbe illeszkedő, de mégis 21. századi épületeket húznak föl, miközben a környék zöld és közösségi terei is nőnek.

A minisztérium a józsefvárosi városvezetés és a környékbeliek véleményét és javaslatait is várja a Palotanegyed megújításának kérdésében.