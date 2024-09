Futóverseny írja át Budapest közlekedését, de fesztiválokban is gazdag lesz a hétvége

Mintegy száz országból több mint 13 ezer futó nevezett a 39. Wizz Air Budapest Félmaratonra. A verseny útvonala szokás szerint idén is érinti Budapest legszebb részeit, emiatt forgalmi változásokra kell készülni vasárnap reggel 8-tól délután 14 óráig, főleg a Duna két partján – derült ki a szervező Budapest Sportiroda (BSI) pénteki közleményéből.

A Wizz Air Budapest Félmaraton hazánk egyik legismertebb futóversenye / Fotó: Budapest Sportiroda

A 39. Wizz Air Budapest Félmaraton versenyközpontja a korábbi évekhez hasonlóan ezúttal is a lágymányosi Pázmány Péter sétányon lesz, innen indulnak és ide is érkeznek a különböző távú futamok, köztük Magyarország legnépesebb félmaratoni versenye, ami egyben Félmaratoni Magyar Bajnokság is.

Itt várhatók lezárások vasárnap

A fő versenyszám, a 21,1 kilométeres táv útvonala érinti a Duna belvárosi szakaszának mindkét partját, a budai oldalon a rakpart Rákóczi Ferenc híd és Árpád híd közötti szakaszán, Pesten pedig a Szabadság híd és a Dráva utca közötti szakaszon kell lezárásra számítani. A mezőny érinti

a Szabadság hidat,

a Margit hidat,

az Árpád hidat,

és átfut a Margitszigeten is.

A lezárásokról minden további részlet megtalálható a forgalmivaltozasok.hu internetes oldalon. A szervezők kiemelték, hogy a verseny útvonalának térképe is megtekinthető, és ki lehet választani azokat a pontokat is, ahonnan leginkább érdemes szurkolni a félmaratont teljesítő magyar és külföldi futóknak. Sőt, aki kedvet kapott a sportoláshoz, még a helyszínen is nevezhet – ezt azonban drágább az előzetes nevezésnél.

„A futók közül minden harmadik külföldről érkezett Budapestre, bízunk benne, hogy csodás élményekkel távoznak. Arra kérünk mindenkit, különösen azokat, akiknek ismerőseik, családtagjaik futnak a mezőnyben, hogy minél nagyobb számban jöjjenek ki az útvonal mellé, és szurkoljanak a résztvevőknek. Higgyék el, a taps, egy biztató szó vagy egy zenei ritmus is hatalmas segítség, különösen a táv második felében, amikor várhatóan már nagyon meleg lesz” – nyilatkozta Kocsis Árpád, a Budapest Sportiroda ügyvezetője.

A hétvégére várható kánikula plusz nehezítés lesz a futóknak. A félmaratonon indulók számára reggel 8-kor lesz a rajt, így a gyorsabb lábúak még kellemes időben tehetik meg a táv nagy részét, azonban a 10 kilométeres Szimpatika futamon indulók versenye 12 órakor kezdődik, amikor már jó eséllyel a hőmérséklet nagyobb kihívás lesz, mint a táv.