Új szakaszba léphet a háború: izraeli légicsapásban meghalt a Hezbollah vezető parancsnoka

Modern trójai falovat vetett be Izrael a Hezbollah ellen, lángra lobban a Közel-Kelet

A Hamász elleni háborúval párhuzamosan a Hezbollah és Irán is célkeresztbe került. Izrael minden közel-keleti ellensége ellen támadást indított, az elpusztításukra pedig a régió stabilitását is felrúgná.