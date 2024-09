Folytatódik a háború: a Hell beperli a Forbes magazin kiadóját

Még 2019-ben a bíróság eltiltotta a Forbes magazin kiadóját mindenfajta adatkezeléstől az érintett magánszemélyek vonatkozásában, beleértve bármilyen sajtóközlést is – közölte a Hell Energy. Ezt a tilalmat, valamint a magánszemélyek kifejezett tiltakozását és a folyamatban lévő jogvitákat figyelmen kívül hagyva az idén mégis szerepelnek a Forbes magazinban a magánszemély tulajdonosok személyes adatai, ráadásul egy gyenge bulvárstílusú, személyeskedő kommentárral kiegészítve – írta a Mandiner.

A Hell ismét beperli a Forbes magazin kiadóját / Fotó: Shutterstock

A Forbes magazin és a magánszemélyek közötti, különböző fórumok előtt zajló jogviták széles körű és szerteágazó kérdéséket vetnek fel, ezekben várnak a felek megoldásra bírósági döntések révén.

A polgári per évek óta zajlik, 2024 februárjában csupán az elsőfokú, nem jogerős ítélet megszületéséig jutott el. Ennek a pernek az első lépése volt az a 2019-es ideiglenes intézkedés, amelyben a bíróság eltiltotta a Forbes magazin kiadóját mindenfajta adatkezeléstől az érintett magánszemélyek vonatkozásában, beleértve bármilyen sajtóközlést is. A Hell Energy Magyarország Kft. álláspontja szerint ez az ideiglenes intézkedés a per jogerős elbírálásáig hatályban van, vagyis a Forbes szerkesztősége nem jelentethetne meg olyan tartalmat, amelyben a magánszemélyekre vonatkozóan bármilyen személyes adat szerepel.

Erre a tilalomra tekintet nélkül az idén mégis szerepelnek a Forbes magazinban a magánszemély tulajdonosok személyes adatai.

A tulajdonosok az ideiglenes intézkedésben megfogalmazott tilalom megszegése miatt a Forbes szerkesztősége ellen újabb jogi lépéseket tettek, és hasonló lépések megtételét tervezik a most megjelent tartalommal kapcsolatban is.

A tulajdonosok magán, és családi életük nyugalmának, az intimszférájuknak a megőrzését szeretnék, ezt képviselik valamennyi sajtószerv felé, és ennek érdekében használják fel a rendelkezésükre álló jogi lehetőségeket az illetékes hatóság, bíróság előtt. Feltett szándékuk annak tisztázása, hogy a sajtószerveknek milyen körülmények között és hogyan kell tiszteletben tartaniuk a magánszférájuk határait, beleértve a magánszemélyekre vonatkozó személyes adatok kezelését. Számukra

a magánszféra,

a személyes adataik védelme

hatalmas értékkel bíró jogosultság, amelynek korlátait elfogadják, amennyiben azt jogerős ítéletben egyértelműen meghatározza a bíróság.