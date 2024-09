Az izraeli háború 350. napja – Izrael elsöprő légi csapást mért a Hezbollahra

A csipogós robbantások árnyékában az izraeli hadsereg (IDF) végrehajtotta idei második legnagyobb támadását a Hezbollah ellen. A légierő Libanon déli részén elpusztított rengeteg rakétát és kilövőegységet, ami nagyban meggyengíti a terrorszervezet képességeit. Egy általánosabb izraeli támadás esetén maximum egy tucat rakéta semmisül meg, most viszont jóval többről van szó.

Izrael elsöprő légi csapást mért a Hezbollah rakétáira / Fotó: AFP

Az IDF csapása nemcsak gyengíti a Hezbollahot, hanem késlelteti a már beígért ellentámadást is, ugyanis jelentős készlethiánnyal kell így szembenézniük.

A légierő mintegy 100 kilövőállómást és 1000 rakétát pusztított el egy támadás alatt,

ami az idei második legnagyobb légi csapása Izraelnek a Hezbollah ellen – írja a The Jerusalem Post. A Hezbollahnak 150 000 rakétája volt a háború előtt, de nem minden rakéta egyenlő nagyságú, és ez nem azt jelenti, hogy ennyi kilövőállomással is rendelkezett. Viszonyításképpen Iránnak 3000 ballisztikus rakétája van, de csak körülbelül 100-250 indítója. A Reuters tudósítása szerint a bombázás során 52 csapást mértek Dél-Libanonra este 9 óra után, melyek a Hezbollah szerint is a legsúlyosabb légi csapások a konfliktus októberi kezdete óta.

Libanon a pánik és félelem földje lett

Libanonban rettegnek a csipogós robbantás után, az emberek már nem is mernek egymás mellett sétálni az utcákon. Mark Daou libanoni parlamenti képviselő szerint Libanon a Hezbollah miatt szenved közel egy éve, emiatt pedig

már felmerült az egyoldali tűzszünet ötlete is, hogy javítsanak a helyzeten.

Szerinte a héten történt csipogós robbantás rendkívül ijesztő és aggasztó. „A robbantásnak Libanon teljes lakossága fizeti meg az árát. Az elmúlt 11 hónapban az ország gazdaságilag szenved a gázai háború miatt, és a Hezbollah egyoldalú akciói miatt” – mondta a képviselő, majd hozzátette, hogy ha ez nem lett volna elég, akkor most már a polgárok is rettegésben élnek.