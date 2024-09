Hiába ígérte, nem jár be dolgozni Magyar Péter

Noha Magyar Péter korábban azt ígérte, hogy pártjának képviselői be fognak járni munkahelyükre, az Európai Parlamentbe, egyelőre úgy tűnik ezt neki nem sikerült megvalósítania. Ugyanakkor korábban a politikus azt is ígérte, hogy nem veszi fel képviselői mandátumát.

Fotó: Polyak Attila

Az Origo írása azt is felidézi, hogy a TISZA párti politikus azt is ígérte, hogy megszünteti majd a mentelmi jogot, míg most a diszkóbotránya miatt nem hajlandó lemondani arról.

Miután tehát

Magyar Péter több hónapon keresztül beszélt arról, hogy nem kell neki a többmilliós európai parlamenti állás, a választást követően mégis úgy döntött, hogy felveszi mandátumát.

Az Origo szerint a politikus annak ellenére nem jelent meg az EP Alkotmányügyi Bizottságának (AFCO) ülésén, hogy annak nemcsak egyszerű tagja, de alelnöke is. Hiába az az ígéret is, hogy pártjának tagjai dolgozni fognak az EP-ben, nyár óta Magyar Péter sem jár be.

"Mi mindig értetek fogunk dolgozni a nap 24 órájában és a hét 7 napján. […] Nem mindegy, hogy az ember a nap 24 óráját munkával tölti, vagy egyébként teniszezik kint Brüsszelben, vagy egyébként klubokba meg bárokba jár. Erre is tudok példát mondani. Én nem így fogom múlatni az időt" – mondta Magyar Péter, amikor bejelentette, hogy korábbi állításával szemben felveszi az uniós képviselői mandátumot.

Az AFCO szerdán tartott első rendes ülésén sem jelent meg a politikus, ez az Európai Parlament honlapján is visszanézhető.

A baloldali politikus azt is megígérte, hogy megválasztása esetén eltörli a mentelmi jogot, azonban amióta mandátuma van, nem hajlandó lemondani róla. Az elemző Nagy Ervin ezzel kapcsolatban az Origónak megjegyezte: világos, hogy Magyar Péter fél a diszkóbotrány miatti nyomozástól.