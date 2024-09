Hiába találtak iszlamista propagandát a müncheni merénylőnél korábban, futni hagyták az osztrák hatóságok

Újabb információk láttak napvilágot a München központjában történt lövöldözésről, egyebek között arra is fény derült, hogy az osztrák állampolgárságú, bosnyák származású 18 éves támadó már korábban az osztrák hatóságok látókörébe került azzal a gyanúval, hogy az Iszlám Államhoz köthető propagandát terjeszt.

Az iszlamista támadóra 30-40 lövést adtak le a rendőrök / Fotó: AFP

Az iszlamista támadó már egy ideje ismert volt a hatóságok előtt

Bár Emrah I. telefonján találtak is iszlamista propagandát, az osztrák ügyészség ejtette az ügyét. A müncheni támadáshoz a szemtanúk által készített képek alapján egy második világháborús Mauser puskát használt, rajta bajonettel. A Bildnek a szemtanúk azt is elmondták, hogy több percig tartott, mire a rendőrség közbelépett. Igaz, amikor végül utolérték a támadót, 30-40 lövést is leadtak rá.

A sors fintoraként az izraeli konzulátuson – mely az iszlamista férfi feltételezett célpontja lehetett – pont azért nem tartózkodott a személyzet és a diplomaták nagy része, mert ma van a müncheni olimpián elkövetett merénylet 52. évfordulója. Az izraeli külügyminisztérium szerint egyetlen konzuli dolgozó sem sérült meg.

Joachim Herrmann bajor belügyminiszter elmondta, hogy a támadó is leadott több lövést, a rendőrség csak ezekre válaszul nyitott tüzet.