Versenyt futnak az idővel az összeomlott német híd bontását végzők – vasárnap árad az Elba

Megkezdődött a drezdai Elba partján leomlott Carola híd bontása – írta az ARD.

A drezdai híd bontása eltart pár napig / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Ahogy azt a Világgazdaság is megírta, összeomlott Drezdában az egyik legfontosabb Elba-híd. A baleset következtében a város távhőszolgáltatása megszakadt.

Michael Klahre, a tűzoltóság szóvivője szerint először a híd feszültség alatt álló részeit kellett leválasztani. A villamosvágányokat szétvágták és a távhővezetékek csatlakozását felrobbantották. A beszámolók alapján több száz ember követte a történéseket az Elba mindkét partján, ráadásul csütörtök késő este volt még egy robbantás. A megereszkedett C hídvonatot speciális berendezéssel kell leszállítani, összetörni és elszállítani.

Az operatív vezetés nem tudta megbecsülni, mennyi ideig tart ez a munka. Az viszont biztos, fogy az idő a katasztrófavédelemre:

vasárnaptól áradás jöhet az Elbán,

ami nagy veszélyekkel járhat.

A B híd is megsérült

A középső hídszakaszt is megrongálta az omlás. Ahogy Simone Prufer városi tanácsnok elmondta, egy alkatrész jelentősen megrongálódott az összeomlás és az ebből eredő felépítmény elmozdulása miatt. Az ugyanakkor még mindig nem világos, hogy mi történt az A híddal. A szerelvények közötti kereszttartó is leszakadt, valamint a közös oszlop is megmozdult. Stephan Kühn építőipari vezető szerint nem reális, hogy ismét autók közlekedhetnek majd a hídon, úgy véli, teljes cserére van szükség.

Kühn 100 millió eurós költségre számít, kiemelte: a városnak szüksége van a kormány támogatására.

Michael Klahre, a drezdai tűzoltóság szóvivője a sajtótájékoztatón elmondta, alapos vizsgálat után sem sikerült megmenteni a hidat. Még azokat a részeket sem lehet megtartani, amelyek most a hídoszlopokon állna – tette hozzá.