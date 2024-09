Nekilendültek júliusban a keresetek, két ágazat különösen jól járt

Továbbra is a pénzügyi szolgáltatásban a legmagasabbak a keresetek

A KSH adatai szerint (ebben a sorrendben) a pénzügyi szolgáltatások, az informatika és a kommunikáció, valamint az energiaipar volt a legmagasabb kereseteket nyújtó ágazat. Ezekben a bruttó havi átlagkereset júliusban havi egymillió forint fölé, körülbelül havi egymillió, illetve havi 900 ezer forintra emelkedett. A lista alján a szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás állt havi bő 400 ezer forinttal, amelyet az egyéb szolgálttások követtek havi közel félmillióval, majd a mezőgazdaság több mint félmillióval. A növekedés az oktatás területén volt a legnagyobb, a bruttó átlagkereset így már a havi 700 ezer forintot közelítette. Nagyot ugrottak a bányászati jövedelmek is, ebben a nemzetgazdasági ágazatban már havi 900 ezer forintot lehetett keresni júliusban.

NGM: tizenegy hónapja töretlenül nő a fizetések vásárlóereje

Júliusban folytatódott a reálbérek kiemelkedő növekedése, a fizetések vásárlóereje 9,4 százalékkal nőtt. Ez továbbra is az alacsony szintre szorított és ott is tartott infláció, valamint a magas bérnövekedésnek köszönhető Czomba Sándor foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkár közleménye szerint. A vásárlóerő nagymértékű emelkedése hozzájárul a fogyasztás, így a gazdasági teljesítmény növekedéséhez. Az emelkedés már 11. hónapja tart, és a foglalkoztatottság is folyamatosan bővül. 2010-hez képest egymillióval dolgoznak többen, miközben egy átlagos magyar munkavállaló több mint háromszor magasabb fizetést vihet haza.

A kormány továbbra is elkötelezett amellett, hogy – különösen a minimálbér esetében – tovább fokozza a bérek növekedési ütemét, ezáltal kiemelten támogatva az alacsonyabb jövedeleműeket.

A munkaadók és a munkavállalók közti tárgyalások jelenleg is zajlanak, a kormány támogatja, hogy a minimálbér 2027-re elérje a rendszeres bruttó átlagkereset 50 százalékát.