Rettegett marokkói maffia működik a kölni robbantás környezetében

Ahogy arról korábban a Világgazdaság is beszámolt, hétfőn kora reggel robbanás rázta meg Köln belvárosát. A detonáció a Vanity Club nevű szórakozóhely előtt történt, és német sajtóhírek szerint szándékos támadás történt, egy térfigyelő kamera által készített felvételen az látható, amint egy kapucnis pulóvert viselő személy egy táskát vagy zacskót helyez el az épület bejáratánál, majd sietve elhagyja a helyszínt. Ezt követően a csomag meggyullad és felrobban.

Rendőrök a robbantás helyszínén Köln belvárosában / Fotó: Vincent Kempf / dpa Picture-Alliance via AFP

A detonáció következtében az épületben több ablak és ajtó súlyosan megrongálódott, az anyagi kár jelentős, a Bild cikke szerint körülbelül 100 000 euró (39 millió forint). Egy 53 éves férfi könnyebb sérülést szenvedett, őt azóta már ki is engedték a kórházból.

A támadás indítéka egyelőre nem ismert, a rendőrség nagy erőkkel keresi az elkövetőt, akiről egyelőre azt sem tudni, voltak-e bűntársai, vagy egyedül követte el a robbantást, annyi bizonyos, hogy a térfigyelő kamera felvételén csak ő látszik.

Bár konkrétumokat nem tudunk a robbantás hátteréről, számos német lap, így a Radio Köln, a Bild, mind és a Tagesspiegel cikke megemlíti, hogy a történtekhez köze lehet a Mocro maffia néven emlegetett szervezett bűnözői csoportnak, amely az utóbbi hetekben-hónapokban igen aktívvá vált Kölnben és környékén, sőt, egész Észak-Rajna-Vesztfália tartományban, és a mostanihoz hasonló jellegű robbantásos támadásokkal hozták őket összefüggésbe.

Robbantások, drogügyletek, emberrablás: így működik a Mocro maffia

A sajtóban és a közbeszédben Mocro maffia néven emlegetett szervezett bűnözői csoport tagjai főként marokkói származású, bevándorló hátterű bűnözők, akik Hollandiából tették át székhelyüket Németországba.

Ahogy a Deutsche Welle cikkében felidézi, a Mocro maffia a 90-es években marihuána-kereskedelemmel alapozta meg hírnevét, aztán idővel a jóval jövedelmezőbb kokaint is fölvették a „termékpalettára”, ma is a drogbiznisz adja a fő tevékenységi körüket, és a németországi alvilággal is ennek révén kapcsolódtak össze, főleg az ottani arab klánokkal üzletelnek.