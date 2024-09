Két nappal a Libanonban történt csipogós robbantás után a helyiek teljes rettegésben töltik a mindennapjaikat. Több beszámolóban is úgy fogalmaztak, hogy aznap valódi mészárlásnak voltak szemtanúi, a sebesültekre pedig nem bírnak ránézni, mert olyan sérüléseket szenvedtek. Az emberek félnek, ugyanis olyan pánik lett úrrá a helyieken, hogy már nem is mernek egymás mellett sétálni az utcákon.

Libanon a pánik és félelem földje lett – már az egyoldalú tűzszünet ötlete is felmerült / Fotó: AFP

A félelem és pánik mellett a harag is jelen van az utcákon. A csipogók felrobbanása után már mindenki azt gondolja, hogy egyik elektronikai eszköz sem biztonságos, sőt Bejrút nemzetközi repülőterén minden adó-vevő és csipogó már be is van tiltva – írja a BBC.

Mark Daou libanoni parlamenti képviselő szerint a héten történt csipogós robbantás rendkívül ijesztő és aggasztó. „A robbantásnak Libanon teljes lakossága fizeti meg az árát. Az elmúlt 11 hónapban az ország gazdaságilag szenved a gázai háború miatt és a Hezbollah egyoldalú akciói miatt” – mondta a képviselő, majd hozzátette, hogy ha ez nem lett volna elég, akkor most már a polgárok is rettegésben élnek.

Felmerült, hogy egyoldalú tűzszünetet és minden Libanonból származó támadás leállítását kellene hirdetni,

de ehhez a nemzetközi közösségnek is nyomást kellene gyakorolnia Izraelre, hogy fejezzék be a Libanon elleni akciókat.

A csipogóbombák sosem jártak Magyarországon

Egy csütörtökön napvilágot látott jelentés szerint a csipogóbombák ügyében érintett magyarországi vállalat

valójában az izraeli titkosszolgálatok fedőcége volt, amelyet azért hoztak létre, hogy elfedjék a háttérben megbúvó izraeli szálakat.

Biztonsági források szerint nem a BAC Consulting Kft. volt az egyetlen fedőcég a céghálóban, a nyomokat ugyanis további két másik fedőcéggel is igyekeztek elfedni. Ugyanakkor bár a BAC Consulting 2022 májusában jött létre a cégnyilvántartás szerint, a vállalat honlapját már 2020 októberében regisztrálták. A honlap archivált változatai alapján azon 2021 áprilisában politikai és üzleti tanácsadást hirdettek, és a cég többször megváltoztatta címeit és azt is, hogy mit árul.