Magyar Péter exbarátnője kitálalt a sajtónak – a TISZA vezetője feljelentést tesz zsarolás miatt

„Ő az az ember, aki feltett mindent egy lapra. Neki nem volt elképzelése, meggyőződése, ő nem akart változást az országban” – nyilatkozta az Indexnek Magyar Péterről volt párja, aki korábban nem nyilatkozott a politikusról, azóta pedig kamerák elé sem állt, hogy nem egy párt alkot a TISZA vezetőjével.

Fotó: Polyak Attila

„A kapcsolatunk az első három hétben nagyon jól indult. Számomra meseszerű hangulata volt az egésznek” – idézte vissza Vogel Evelin a kezdeteket, majd elmondta, később viharossá vált a viszonyuk, ami miatt tavaly szeptemberben szakítottak Magyarral, mire a férfi egy hónappal később megkérte a kezét, de ő nemet mondott a házassági ajánlatra.

Vogel Evelin beszélt arról a vállalkozóról is, akit ő mutatott be Magyarnak Péternek, és aki a párt pénztárnokaként dolgozik.

Ő az egyik személy, akire máig hallgat a TISZA elnöke, ráadásul fontos kormányközeli információkat is kaptak az üzletembertől, akiről azonban Evelin nem akart többet elárulni.

A sajtó korábban többször is írt egy Barlay Kristóf nevű vállalkozóról, aki támogatójaként tűnt fel Magyar Péter mellett. A férfi középiskolás korában kezdett el bulikat és rendezvényeket szervezni, majd megalapította a CS Company nevű rendezvényszervező céget, aminek tulajdonosa. Emellett egy vitorlázással foglalkozó cége is van, a Barlay Yacht & Sailing, és egy prémium síkölcsönző, a Barlay Benyó Ski társtulajdonosa is. Vogel elmondása szerint másik fontos támogatója Magyarnak Radnai Márk televíziós rendező, aki jelenleg a párt alelnöke.

Péter legszívesebben csak saját magára hallgat, de ha nagyon muszáj, akkor Márkra

– válaszolta Vogel arra a kérdésre, ki az most a TISZA-ban, aki hatással lehet Magyar Péterre.

Magyar Péter volt párja nem emlékszik rá, hogy politikus kedvesével komoly fenyegetéseket kaptak volna, vagy valaha is veszélyes helyzetbe kerültek volna. Emlékei szerint Magyar eleinte nem is akart testőröket, de olyanokat mondott, amikkel megijesztette a nőt, és ezért ő kérte, hogy fogadjanak el olyan felajánlást, amely révén személyi védelmet kaphattak.