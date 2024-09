Nagy István: a magyar kormánynak van gyakorlata abban, hogyan kell megvédeni az országot a katasztrófáktól

Magyarország több alkalommal átélt már a mostanihoz hasonló nagyságú árvizet, a kormánynak van gyakorlata abban, hogyan is kell megvédeni az országot ilyen természeti katasztrófák esetén, ezt pedig most élőben is láthatjuk, tapasztalhatjuk – fogalmazott Nagy István agrárminiszter hétfőn Mosonmagyaróváron, az árvízhelyzet kapcsán tartott sajtótájékoztatóján.

Nagy István agrárminiszter Mosonmagyaróvár környékén egyeztet az árvízi védekezés résztvevőivel /Fotó: Facebook/Nagy István/Pelsőczy Csaba

A miniszter a térség országgyűlési képviselőjeként a mosonmagyaróváriak nevében köszönetet mondott az árvízi védekezésben résztvevőknek.

„Magasítjuk a gátat itt a Lajta folyónál, a zsilipeket lezártuk Mosonmagyaróvárnál, így meg tudjuk védeni az értékeket. Ha veszélybe kerülne a város biztonsága, akkor megvannak arra a tervek, hogy szükségtározókat nyissunk és elvezessük a vizeket a termőföldekre”

– ismertette a tárcavezető.

Jó érzés látni azt, hogy milyen sokan jelentkeztek önkéntes munkára – emelte ki a miniszter. A segíteni akarók jelentkezhetnek az önkormányzatnál, ahol értesítik őket: mikor, hol és milyen típusú munkákban tudnak részt venni.

Ezt követően a figyelmet a Mosoni-Dunára kell fordítani, amely rohamosan emelkedik, az Öreg-Duna medrét is figyelik, de ezekkel majd csak három-négy nap múlva lesz feladat, most az elsődleges Mosonmagyaróvár és környéke védelme, úgyhogy egyelőre a Lajta folyóra koncentrálnak – szögezte le Nagy István.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter kiemelte:

a Magyar Honvédség készen áll, a katonák ott vannak a gátakon és vigyáznak a magyar polgárokra.

A tárcavezető közölte, jelenleg 367 katona teljesít szolgálatot a gátakon. Hozzátette: három órán belül több mint ezer katonát tudnak megmozdítani, 24 órán belül pedig több mint négyezret. Amennyiben ennél több katonára lenne szükség, akkor a területvédelmi tartalékosokat mozgósítják.

Elmondta, hogy a Lajtánál jelenleg a győri Dánielfy Tibor 205. Légvédelmi Rakétaezred 150 katonája teljesít szolgálatot. Szalay-Bobrovniczky Kristóf hangsúlyozta, hogy szükség esetén H-145-ös helikoptereket és páncélos, illetve úszni tudó járműveket is be tudnak vetni.