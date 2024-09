Nem aprózza el a gyúrást Orbán Viktor: Arnold Schwarzeneggert vette fel személyi edzőnek

Szombat délelőtt jelent meg Orbán Viktor miniszterelnök Facebook-oldalán egy sejtelmes üzenet, melyen Arnold Schwarzenegger volt látható, ám délutánra már az is kiderült, hogy az osztrák származású világsztár mi célból érkezett Budapestre: a kormányfő személyi edzője lesz.

Orbán Viktor és Arnold Schwarzenegger az edzőteremben/Fotó: Orbán Viktor / Facebook

A csúcsra először testépítőként felért Schwarzeneggert Orbán Viktor bejegyzése szerint az sem zavarta, hogy az edzőpóló otthon maradt, nem hagyta a kormányfőt lazsálni. Azt már a megosztott kép szerint a miniszterelnök is tudja, hogy "No pain, no gain", vagyis

az eredményekhez erőfeszítésekre van szükség, nem csak a politikában, de az edzőteremben is.

Hogy a hétszeres Mr. Olympia meddig lesz Orbán Viktor személyi edzője, nem derül ki a posztból, akár az is elképzelhető, hogy csak a kezdő lökést adja meg a miniszterelnöknek. Ha azonban nem így van, akkor a kormányfő felkötheti a gatyáját, nem valószínű, hogy Schwearzenegger laza tempót fog diktálni, még akkor sem, ha nem valószínű, hogy Orbán Viktor professzionális testépítői karrierre vágyna.