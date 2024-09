Norvég munka: kriminális állapotokról számolt be egy kint dolgozó magyar – már csak nevetni tud rajta

Ennek ellenére elfogadta volna ezt az igazságtalan helyzetet is, azonban ekkor jött a feketeleves. A cég megüzente, hogy nem napi 15 percet fizetnek ki pluszban, csak tízet. „Először sírtam, nem konkrétan az öt perc miatt, hanem azért, mert ez a történet annyi mindent szimbolizál, ami engem bánt, és ami rettenetesen méltatlan” – mutatott rá.

Elhatározta, hogy levelet fog írni a főnökeinek, amelyben udvariasan, de el fogja mondani: gondolkozzanak el azon, hogy folyamatosan mérgelődnek az új munkatársakkal, a betanítással, a megbízhatatlanságukkal, de talán érdemes lenne a meglévőket megbecsülni, és akkor nem jelentene gondot az elvándorlásuk.

Norvégia már nem az, mint tíz éve

Ahogy fentebb említettük, a tényleg párját rikító munkáltatói magatartás sokkolta a blogger követőit. „Ilyenkor hol van, hogy más fejlettebb országokban minden jobb, és nem zsákmányoljak ki az egyszerű embert? Valahogy ezek a sorok nekem azt sugallják, hogy ott sem jobb semmivel” – reagált egyikük.

Egy másik hozzászólás szerint a látszat nagyon csal Norvégiában. Egy harmadik azt jegyezte meg, hogy azt gondolná az ember, hogy arrafelé, északon normálisabban mennek a dolgok, míg valaki azt vetette fel, hogy vajon a norvég születésű norvégokkal is ezt csinálják-e a munkáltatók. „Magyarul kint is lehúzzák a dolgozókat, úgy és ahogy csak lehet. Gondolom, a bevándorlókat nem tekintik teljes értékű munkavállalónak. Szomorú, hogy kint is ez megy” – reflektált egy sokadik komment.

Jelentkeztek olyanok is, akik szintén Norvégiába mentek dolgozni. „Norvégia már nem az, mint tíz éve, amikor én kijöttem. Ahogy telik az idő, egyre jobban látszik. Mondjuk a pandémia, a háború és az azzal járó kellemetlenségek itt is erősen érződnek, a gazdaságon egész biztosan. Még a nagy cégek is keményen megérezték, és sok helyen vannak elbocsátások. Az építőipar meg konkrétan megsemmisült, szinte nincs olyan nap, amikor ne olvasnék egy egy csődbe ment cégről” – foglalta össze a norvég állapotokat.