Hétfőn indul a parlamenti ülésszak – várhatóan Orbán Viktorral

A parlamenti szezon szeptember 30-án indul, várhatóan Orbán Viktor napirend előtti felszólalásával, amelyben a miniszterelnök a gazdasági semlegességről beszélhet – számolt be a Hvg.hu.

Fotó: AFP

A cikk szerint rendhagyó módon – az árvízhelyzet miatt – ezúttal az ülésszak előtt elmaradt a Fidesz–KDNP frakcióülése. A munkarendről döntő házbizottság pénteki ülésére készült, a portálhoz eljutott előterjesztés szerint pedig

csupán 18 ülésnappal terveznek az őszi ülésszakban, így már december 2-án véget is érne a törvényhozás munkája, és kezdődne a téli szünet.

Az őszi ülésszak a pénteki házbizottsági ülésre készített tervezet szerint tehát hétfőn 13 órakor kezdődik napirend előtti felszólalásokkal. A sort általában minden ülésszak kezdetén a kormányfő nyitja. Orbán Viktor már többször kifejtette, hogy gazdaságilag semlegesnek kell lennie Magyarországnak – erről beszélt már korábban Kötcsén is. A kötcsei pikniken a kormányfő rámutatott, hogy Magyarország egyszerre tud jóban lenni az amerikaiakkal, a kínaiakkal, a japánokkal, az arabokkal meg az Európai Unióval.

Nemrég a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen azt mondta, hogy a semlegesség lényege, hogy ha kettéválasztják a világgazdaságot, akkor is lesznek olyan pontok, ahol a két világgazdaság összeér, ilyen most Magyarország is.

A miniszterelnök szerint