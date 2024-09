Salvini Budapesten, Lázárral már találkozott, Orbánhoz tart

Budapestre érkezett a migráció miatt hazájában perbe fogott olasz miniszterelnök-helyettes. Matteo Salvini egyben az infrastruktúráért közlekedési miniszter is, ebben a minőségében Lázár János építési és közlekedési miniszterrel már találkozott is, és konzultálni fog Orbán Viktor magyar miniszterelnökkel is, akivel az előzmények alapján sok megbeszélnivalója lehet.