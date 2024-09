Szabadulna a kínai technológiai függéstől a dán miniszterelnök

Európának kevésbé kellene a kínai technológiára támaszkodnia Mette Frederiksen dán miniszterelnök szerint, aki egy interjúban azt is elmondta, hogy a kontinens ezzel megmutathatná azt is, hogy tanult a túlzottan egyetlen szállítóra támaszkodás leckéjéből az orosz kőolaj és földgáz példáján.

A dán kormányfő szerint a kínai technológia helyett saját fejlesztésekre kell támaszkodnia Európának / Fotó: AFP

Kína nélkül Oroszország sem tudna háborúzni

A Financial Timesnak nyilatkozó politikus elmondta azt is, hogy az európaiaknak a hozzáállásukon is változtatni kell, hiszren az a békeidőkön alapul, valamint észre kell venniük Peking szerepét is az Ukrajna elleni orosz háborúban. Véleménye szerint ugyanis Oroszország nem lenne képes folytatni az ukrajnai háborút és azt, amit a világ más részein csinál, Kína támogatása nélkül.

A kínai technológiára való támaszkodás helyett Frederiksen a saját fejlesztéseket javasolja Európának, ám arról nem nyilatkozott, hogy szükségesek-e a kereskedelmi korlátozások a kínai kötelék oldásához. A Csehországban rendezett Globsec fórum partvonalán nyilatkozó miniszterelnök hozzátette, hogy

minden ország közül Kína van leginkább abban a helyzetben, hogy megállítsa az Ukrajna elleni orosz agressziót.

A kínai technológia ellenszere nemcsak saját lehet, hanem egy sor másik országé is

Joseph Wu, a tajvani nemzetbiztonsági tanács főtitkára egy másik nyilatkozatban arról beszélt, hogy az Európai Uniónak a saját ipara fejlesztése helyett a hasonló gondolkodásmódú országokkal való kereskedelem és a demokratikus, rugalmas ellátási láncok kiépítésével kellene csökkentenie a kínai függést.

Ebben partner lehet többek között az Egyesült Államok, Japán, Dél-Korea vagy épp Tajvan.

Azzal azonban Wu is egyetértett, hogy a kínai technológiai függés veszélyes lehet, hiszen, ahogy az orosz energiahordozók is hirtelen eszközzé váltak az Ukrajna elleni invázió után, úgy ez a kínai javakkal is megtörténhet. Ezért a kockázatokkal nem törődő kereskedelem fegyvert adhat Peking kezébe az európai országokkal szemben. Wu szerint hiába beszélnek sokat a kockázatmentesítésről, sok ország továbbra is a Kínával folytatott kereskedelem növelésén gondolkozik. A Bundesbank adatai szerint például Németország kínai működőtőke-beruházásai élesen emelkedtek idén.