Szakértő: Ennek a háborúnak katonai megoldása már nem nagyon van

A két és fél éve zajló orosz–ukrán háború kapcsán egyre merészebb teóriák kerülnek napvilágra a nyugati NATO -szövetséges országok közvetlen katonai részvételéről. A francia elnök nyilatkozata nyitotta ki Pandora szelencéjét. Macron ez év márciusában jelentette ki, hogy nem kizárt a nyugati katonák Ukrajnába küldése. Nem sokkal később Radoslaw Sikorski lengyel külügyminiszter már arról beszélt, hogy a NATO katonai személyzete már jelen van a háborúban álló országban, részletekbe azonban nem bocsátkozott, és azt sem árulta el, mely országokról lehet szó. Kaja Kallas észt miniszterelnök a brit Financial Times gazdasági lapnak pedig arról beszélt: a NATO-tagoknak nem kell attól tartaniuk, hogy a külföldi kiképzőegységek ukrajnai jelenléte miatt a védelmi szövetség háborúba keveredik Oroszországgal. „Vannak olyan országok, amelyek már a helyszínen képeznek ki katonákat” – tette hozzá, azt hangsúlyozva, hogy a kiképzők saját felelősségükre vannak Ukrajnában.

NATO-vadászgépek harcra készen / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

„Ennek önmagában lehet értelme, abból a szempontból, hogy nem kell kiutaztatni messzire az ukrán katonákat, és viszonylag kevés kiképzőt kellene Ukrajnában tartani” – mondta el lapunknak Demkó Attila, az MCC Geopolitikai Műhelyének vezetője.

A szakértő hozzátette, voltaképpen ez egy rendkívül veszélyes dolog, nem is elsősorban azért, mert ez az oroszok számára akár casus belli is lehet.

Sok dologról gondoljuk, hogy vörös vonal, de azt, hogy mi a vörös vonal, akkor tudjuk meg, amikor egy olyan reakció érkezik rá. Nem tudjuk pontosan, hogy Moszkva mire tekint háborús okként, de ez nyilván egy eszkalációs lépés lenne

– jegyezte meg.

Demkó Attila szerint azért lenne ez az ötlet problematikus, mert nem tudni, mi van akkor, ha az orosz erők egy ilyen kiképzőbázisra csapást mérnek, és ott európai uniós országok NATO-katonái halnak meg. „Igazából ez a veszélyes ebben a javaslatban” – tette hozzá.

Már most is vannak Ukrajna területén kimondva-kimondatlanul nyugati országokból érkezett katonák vagy tanácsadók, akik részt vesznek vagy részt vettek a kiképzésben, de más, ha ezt valaki felvállalja, vagy sub rosa, azaz titokban csinálja. „Jelenleg tagadható módon már egy jó ideje az európaiak is és az amerikaiak is katonáikkal Ukrajnában vannak” – mutatott rá Demkó Attila, és hozzátette, azonban ha például egy ilyen létesítendő kiképzőbázison meghal egy francia vagy egy brit kiképző vagy katonai tanácsadó, aki mondjuk az adott ország rakétarendszerére képezi ki az ukránokat, az már nem tagadható.