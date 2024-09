Szijjártó Péter: jövő héten Budapesten tárgyal az ukrán külügyminiszter

Orbán Viktor kormányfő az árvízhelyzet miatt nem tudott elutazni az ENSZ közgyűlésére New Yorkba, így az eseményen Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter helyettesíti a kormányfőt. A tárcavezető több témában is felszólal majd, egyúttal az uniós külügyminiszterek találkozóján is részt vesz, amit szintén az ENSZ székhelyén tartanak.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter / Fotó: NurPhoto via AFP

A miniszter az Indexnek nyilatkozva megerősítette, hogy ukrán kollégájával ezúttal nem lesz találkozó, hiszen a Dmitro Kulebát nemrégiben váltó Andrij Szibiha a jövő héten Budapestre érkezik. A megbeszélés várható témái közt kiemelt helyen szerepel a hazánk által sokat kritizált ukrán kisebbségi törvény is.

Szijjártó Péter korábban a nap folyamán az ENSZ közgyűlésén felszólalva úgy fogalmazott, alapvető változásra lenne szükség a nemzetközi politikában a jelenlegi súlyos válságok megoldásához, elsősorban vissza kellene térni a kölcsönös tisztelet talajára, és nem lenne szabad, hogy a béke szitokszó legyen.

A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint a tárcavezető arról számolt be, hogy az elmúlt tíz évben nem tapasztalt ilyen feszült hangulatot az ENSZ Közgyűlésén, mint most, ami nem is csoda, hiszen az emberiség a második világháború óta nem nézett szembe ennyire súlyos biztonsági kihívásokkal.

„A világnak körülbelül harminc pontján zajlik most valamilyen háború, fegyveres konfliktus. Ebből kettő olyan, amely a globális biztonságot pillanatok alatt alá tudja ásni. Ráadásul mindkét konfliktus jelenleg az eszkalációs szakaszában van, vagy legalábbis az eszkaláció veszélye rendkívül magas”

– mutatott rá.

Majd emlékeztetett, hogy mind a közel-keleti, mind az ukrajnai konfliktus esetében eddig sikertelenek voltak a béketörekvések. Tudatta, hogy hétfőn és kedden jövőről szóló csúcstalálkozót tartanak, amelynek során eredetileg még a vízellátásról, a népességnövekedésből fakadó kihívásokról, a zöld átállásról lett volna szó, azonban a körülmények mára teljes mértékben megváltoztak, ezek a rendkívül fontos ügyek hátrébb szorultak a napirenden, és a háború vagy béke kérdése került a fókuszba.