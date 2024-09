Talgo-ügy: az ukránok miatt vétózták meg az évszázad magyar üzletét

Újabb részleteket árult el a spanyol kormány arról, hogy miért vétózta meg a Talgo magyar felvásárlását. A hivatalos spanyol álláspont szerint az üzletet a magyar kormány állítólagos oroszbarátsága miatt hiúsították meg, ám most arra is fényderült, hogy ez azért volt szükséges, mert a Talgo olyan technológiával rendelkezik, ami kulcsfontosságú lehet Ukrajna újjáépítéséhez.

Fotó: Talgo

Az ukrán újjáépítéshez kell a Talgo technológiája

Egy spanyol kormányzati forrás a Financial Timesnak elmondta, hogy a vasúti kapcsolat Ukrajna egyik legfontosabb érdeke, amit a Talgo több nyomtáv közötti észrevétlen váltást lehetővé tevő technológiája is segíthet.

Bár a spanyol kormány titkosította a vétó indoklását,

Pedro Sánchez spanyol miniszterelnök többször kritizálta Orbán Viktor kormányfőt,

akit Putyin-pártinak minősített, és akit a nemzetközi szélsőjobb vezetőjének nevezett, aki „térdre akarja kényszeríteni Ukrajnát”.

A Ganz-Mavag ajánlatának visszautasítása mögött a lapnak megszólaló tisztviselő szerint a Talgo automatikus nyomtáv-váltó technológiája áll, ami Ukrajna számára azért lehet különösen fontos, mert az ország vonatai a szovjet idők örökségeként széles, 1520 mm-es nyomtávon közlekednek, szemben az Európában megszokott 1435 milliméteres nyomtávval.

Az ukrán és az európai nyomtáv különbözik

A nyomtáv-váltó technológiát azért Spanyolországban fejlesztették ki, mert az országban az 1668 milliméteres, az Ibériai-félszigeten megszokott nyomtáv a leggyakoribb, de az ország északi megszokott az 1000 milliméteres keskeny nyomtáv is, míg a határokon átnyúló gyorsvasutak az Európában megszokott nyomtávot használják. A Talgo szerint a technológia lehetővé teszi, hogy a vonatok 15 kilométer/órás sebesség mellett váltsanak a különböző sínek között, anélkül, hogy meg kellene állniuk.

Bár a Talgo legtöbb szabadalma már lejárt, a vonatgyártót továbbra is a nyomtáv változtatását lehetővé tevő technológia éllovasának tartják. Ugyanakkor a Financial Times kérdésére a Ganz-Mavag cáfolta, hogy a felvásárlási ajánlat hátterében a nyomtáv-váltó technológia állna, különösen, hogy más cégek is rendelkeznek hasonló technológiával.