Trump-sapkát viselve viccelődött Joe Biden

Bár Joe Biden amerikai elnök már bejelentette, hogy nem indul újra harcba a Fehér Házért, és alelnöke, Kamala Harris lett a demokraták jelöltje, ez nem jelenti azt, hogy Biden nem keveredik továbbra is furcsa kalandokba. Legutóbb épp akkor kapták lencsevégre, amikor vitába keveredett egy Trump-szimpatizánssal, és rövid időre még egy Trumpot támogató piros baseball-sapkát is viselt – számolt be róla a Daily Mail.

Nem MAGA-tól értetődő: Trumpot támogató sapkát viselt Joe Biden / Fotó: TrumpWarRoom/X

Az amerikai elnök a szeptember 11-i terrortámadás évfordulóján vett részt egy megemlékezésen a pennsylvaniai Shanksville-ben, ahol a United Airlines 93-as járata lezuhant, és 44 ember vesztette életét (köztük a 4 terrorista is). Biden a helyi tűzoltókkal beszélgetett akkor, amikor bekapcsolódott a beszélgetésbe egy Trump-szimpatizáns is. A férfi próbált gúnyt űzni az elnök korából, ami korábban a kampány során is forró téma volt, a 81 éves politikus ugyanis többször is nyilvánosan bakizott, például egyszer Vlagyimir Putyinként konferálta fel Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt.

A shanksvillei megemlékezés után a trumpista férfi megkérte Bident, hogy dedikáljon neki egy sapkát, majd megkérdezte, hogy emlékszik-e még a saját nevére. Az elnök vette a poént, és szarkasztikusan reagált rá: „Nem emlékszem a nevemre, lassú és öreg vagyok.”

A közönség nagyot nevetett. Biden végül aláírta a sapkát, majd azon viccelődött, hogy szüksége lenne egy MAGA-sapkára is. Ez a sapka Donald Trump kampányának fontos eleme, utalva az elnök Make America Great Again (Tegyük újra naggyá Amerikát) szlogenjére. Többek között ilyen sapkát küldött Trump Orbán Viktornak is.

A Trump-drukker férfi egyből adott is egyet Bidennek, aki fel is vette azt.

Most már büszke vagyok magára

– mondta a férfi az elnöknek. Biden válasza sem váratott magára:

Csak ne feledd, hogy most már ne egyél kutyát vagy macskát!

Az elnök ezzel Donald Trump azon állításaira utalt, mely szerint az ohiói Springfieldben a haiti migránsok megeszik az emberek háziállatait, többek között kutyákat és macskákat is.

Az esetet a Fehér Ház szóvivője úgy kommentálta, hogy Biden célja az volt a gesztussal, hogy megmutassa, a két párt között lehet kompromisszum készség.