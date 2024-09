Merénylet Trump ellen - a golfimádó elnökjelölt idális célpont

A szakértők szerint egy golfpályán lévő védett személy előnyökkel és hátrányokkal is jár az ügynökök számára. Egyrészt kevés olyan épület vagy egyéb építmény van, amelyen egy leendő merénylő lőállást foglalhatna el, másrészt viszont egy tapasztalt lövész viszonylag akadálytalanul elérheti a célpontját.

A Fehér Ház azért biztonságosabb

Trump golfklubjainak és egyéb ingatlanjainak biztosítása már régóta gondot okoz a Secret Service ügynökeinek és segítőinek. Elnöksége során is, de különösen most, hogy már nincs hivatalban, Trumpot régóta a golfpályáin és más klubjaiban tartják a legsebezhetőbbnek, ahol a tagok és időnként a nagyközönség is elkóborolhat. Az őt védő ügynökök a beszámolók szerint

gyakran fellélegeztek, amikor Trump úgy döntött, hogy inkább a Fehér Házban tölti a hétvégét,

mint hogy a floridai Palm Beachen lévő Mar-a-Lagóba vagy a New Jersey-i Bedminsterbe menjen.

Korábbi segítői szerint sokszor előfordult, hogy az otthon vagy a golfklubjaiban töltött idő után, már a hét végén visszatért a Fehér Házba, hogy a golfpartnereivel folytatott beszélgetések során felvetődött ötleteket tanácsadóival átgondolja és kidolgozza. Nyilvánvaló, hogy a klubok és a golfpályák sokkal nehezebben védhetők, mint egy kormányzati intézmény – főleg a Fehér Ház.

A legnagyobb probléma az, hogy a biztonsági kockázatok nem korlátozódnak az ingatlanon belülre. Trump számos golfpályája – köztük a West Palm Beachen lévő is, ahol a lehetséges merényletkísérlet történt – közterületekkel és forgalmas utakkal határos, és a Secret Service-nek kevés ellenőrzési lehetősége van a biztosított körzeten túl.

Trump golfozni indul. Ügynökök hada kíséri, de így is nagy a kockázat / Fotó: Anadolu via AFP

Ha egy fotósnak sikerült…

Elnöksége alatt többször is előfordult, hogy egy lesifotós nagy hatótávolságú objektívvel a pálya határain túl – többek között Bedminsterben és Trump privát klubjában, a Washingtontól nem messze lévő, virginiai Sterlingben – elfoglalhatott egy olyan pontot, ahonnan fotókat készíthetett az elnökről golfozás közben.

A média általában nem kísérhette el az elnököt golfozni, így ezekre a fotókra – főleg azokra, amelyeken kínos képek készültek a rossz ütésekről, hibákról – nagy volt a kereslet.

Márpedig ha egy lesifotós képes erre, akkor egy potenciális merénylő is. Elnökségének végeztével a Trump biztonságáért felelős csapat létszáma jócskán lecsökkent. Dave Aronberg, Palm Beach megye államügyésze a hét eleji incidens után úgy jellemezte a golfpályát, hogy azt „sokkal nehezebb biztosítani, mint a Mar-a-Lagót”, a volt elnök másik magánklubját, amely egyben az elsődleges rezidenciája is.