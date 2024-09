Elpártolhatnak Ukrajnától a szövetségesei, egyre több ország szorgalmazza a tűzszünetet

Az ukrán államfő hamarosan fel fog szólalni az ENSZ Biztonsági Tanácsának az ülésén, videókapcsolaton keresztül. Zelenszkij várhatóan további fegyvereket, illetve országa EU- és NATO-csatlakozásának felgyorsítását fogja követelni. Zelenszkij emellett egy tervet is be akar mutatni az Egyesült Államok elnökének, Joe Bidennek, ami reményei szerint elhozhatja a győzelmet Ukrajnának. Az ukrán elnök közölte, hogy a tervet mindenképpen látnia kell Kamala Harris és Donald Trump elnökjelöltnek is.

Másfél millióra nő az orosz hadsereg létszáma Putyin hétfőn jelentette be a katonai rendeletet. Ez alapján az orosz hadsereg létszáma mintegy száznyolcvanezerrel nőne meg.