Semmi sem szab gátat az ukrán közösség erősödésének Magyarországon

A lap megszólaltatta Viktóriát is, aki Szumi megyéből költözött Budapestre a háború kirobbanásakor. A döntését azóta sem bánta meg. „Nem volt nehéz alkalmazkodnom, hiszen volt itt egy barátom, akihez korábban már jöttem látogatóba. Ő az elején segített, de összességében az itt élő emberek nagyon kedvesek voltak velem, ezért gyorsan alkalmazkodtam” – magyarázta a menekült.

Viktoria elmondása szerint angolul kommunikál a helyiekkel, így nyelvi korlátai nincsenek. Elhelyezkedett egy nemzetközi cégnél, aktív részt vállal a budapesti ukrán közösség által szervezett összes rendezvényen. Elkezdte tanulni a magyart is, és annak köszönhetően, hogy ilyen nyelvi közegben van, viszonylag könnyen elsajátítja. A kislányának viszont nehezebb dolga volt, mert neki az iskolai tantárgyait is magyarul kellett tanulnia. Most viszont, hogy megnyílik az első ukrán iskola Budapesten, ez a probléma is megszűnik – fogalmazott Viktória.