A Wall Street imádja Trump alelnökét

Az elmúlt évtizedben a republikánus alelnökjelölt, az ohiói J. D. Vance szenátor szép csendben kiépített egy olyan szövetségesi hálózatot a Wall Streeten, amely remekül kiegészíti Donald Trump támogatói körét. Az Egyesült Államok legnagyobb befektetői pedig egyre bőkezűbben támogatják a republikánusok kampányát, amely lassan a finanszírozásban is utoléri Kamala Harris csapatát.

J. D. Vance sikeresen Trump mögé vonzotta a Wall Street legnagyobb befektetőit / Fotó: AFP

Csütörtökön Vance egymás után két New York-i adománygyűjtő est házigazdája lesz, amelyre az amerikai pénzügyi szektor legnagyobb nevei is hivatalosak, a Trump-kampány pedig valószínűleg mindkét eseményen több mint egymillió dollárt szedhet be, amellyel behozhatják a lemaradásukat a demokratákkal szemben.

J. D. Vance elkötelezte magát az amerikai munkavállalókat és a vállalkozásokat erősítő politika mellett. A Fehér Háznak a gazdaság élénkítésere és a növekedés visszaszerzésere kell fókuszálnia, ezért sokan beálltunk a republikánusok mögé

– mondta a CNBC-nek Norm Champ, az Értékpapír- és Tőzsdefelügyelet (SEC) befektetési hatóságának korábbi igazgatója, akinek a neve az első adománygyűjtő estet fémjelezi. Rajta kívül a vendéglistákon olyan Wall Street-i óriások szerepelnek, mint

Sander Gerber, a Hudson Bay Capital befektetési cég vezérigazgatója;

Jonathan Burkan, a Morgan Stanley vagyonkezelési részlegének az alelnöke;

Howard Lutnick, a Cantor Fitzgerald vezetője;

Jacob Helberg Palantir-tanácsadó;

valamint Scott Bessent és Keith Rabois milliárdos befektetők.

Bár az amerikai üzleti élet krémjét elsősorban a republikánus kampány gazdasági programja és Trump üzletbarát politikái csábították el, kétségtelen, hogy a legtöbb vendég az alelnökjelölthöz fűzött szoros kapcsolata miatt fog megjelenni.

Zsákolja a kampánypénzt Kamala Harris Nagyot megy a demokraták elnökjelöltje – legalábbis a támogatók gyűjtésében. Kamala Harris tizenegy nap alatt több donort szerzett, mint Joe Biden 135 nap alatt.

Gerber például évek óta Vance közeli barátja, akinek a 2022-es szenátusi kampányát is támogatta, és kijelentette, hogy szívesen házigazdája lenne egy adománygyűjtésnek, ha azon a politikus is megjelenik.

Wall Street és Washington ifjú titánjai

Vance a Yale hallgatójaként került közel először jövőbeli támogatóihoz, ám a befektetők látókörébe először a 2016. novemberi elnökválasztás után, a memoárja promotálása közben került be. Egy, a tiszteletére rendezett New York-i díszebéden jelentette be, hogy elindítja politikai pályafutását, a közönségben pedig John Underwood, a Goldman Sachs ügyvezető igazgatója is ott volt.