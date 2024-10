A kis országok a leginkább innovatívak, míg a nagyok ereje szétforgácsolódik egy kutatás szerint

A világ leginnovatívabb országainak Svájc, Szingapúr és Dánia bizonyultak a Német Iparszövetség (BDI) és a Roland Berger “Innovációs mutató 2024” felmérése szerint, mely 35 ország gazdasági innovációs képességét hasonlította össze.

Fotó: Shutterstock

Az évente elvégzett kutatás három fő szemponton alapul, így az innováció aktuális helyzete mellett az országok technológiai jövője és a gazdasági rendszerek fenntarthatósága környezeti szempontból is szerepet kapott az elemzésben. Akárcsak a korábbi években, idén is a kisebb országok vitték a prímet a felmérés szerint, sőt az első helyet 71 ponttal elérő Svájc pozíciója sem változott, hogy a tavalyi évhez hasonlóan ismét Szingapúr lett a második. A városállam azonban 3 ponttal még javítani is tudott eredményén, így 68 pontot ért el. Dánia ugyancsak 68 pontot ért el, miután nyolc ponttal képes volt javítani teljesítményét, így a skandináv ország a világ innovációjának élbolyába került.

Az élen csökkent a különbség, ám utána nőtt a szakadék

A két holtverrsenyes második teljesítményének javulása azt is jelenti, hogy a lista élén csökkent az országok közötti különbség, míg az ezután következő országok – Svédország (58 pont), Írország (55) és Finnország (52) – jobban lemaradtak, mint tavaly. Az első 10 helyezett között ugyanakkor továbbra is csak kisebb országokat találunk, az első nagy ipari ország a listán a 11. helyezett Dél-Korea 44 ponttal, de innen Németország sincs nagyon lemaradva 43 pontjával, miutá 2 pontot rontott a helyzetén. Ezután következik Nagy-Britannia, mely egy pontot javítva 42 pontot ért el.

Az Egyesült Államok évek óta csúszik lejjebb, míg Kína fellendülése megállt

Hatalmasat zuhant a tanulmány szerint az Egyesült Államok innovációs mutatója, mely 7 pont visszaesés után 35 ponton állt. Ezzel az ország a 18. helyet szerezte meg a listán. A kutatás szerint az Egyesült Államok a 2000-es évek közepe óta folyamatosan veszít innovációs képességéből, amit csak a koronavírus-járvány állított meg egy rövid időre.

Ezzel szemben Kína bizonyult az egyetlen olyan nagy gazdaságnak az évek során, mely folyamatosan képes volt javítani innovációs kapacitásán, de így is csak a 25. helye áll. Ez ugyanakkor arra elegedőnek bizonyult, hogy az ázsiai ország például Olaszországot vagy Japánt maga mögé utasítsa. Azonban a világjárvány és a kormány szigorú elszigetelő intézkedései azonban 2020 óta Kína innovációs indexének stagnálásához vezettek.