A kormányváltás előtt izraeli miniszterek szankcionálására készült David Cameron

David Cameron, aki a brit választás előtt a külügyminiszteri posztot töltötte be arról beszélt, hogy tárcavezetőként eltöltött utolsó napjaiban az izraeli kormány két szélsőséges minisztere ellen tervezett szankciókat, amiért azok támogatják az erőszakos telepeseket és igyekeznek megakadályozni a segélyszállítmányok eljutását Gázába is.

David Cameron szerint Izraelnek jogában áll megvédenie magát, de csak a nemzetközi jog keretein belül / Fotó: AFP

Cameron a választások miatt várt a szankciókkal, de nem érti, utóda azóta miért nem lépett

A BBC-nek adott interjúban Cameron elmondta azt is, hogy aggasztja, hogy a választáson hatalomra került munkáspárti kormány nem hajtotta végre ezeket az intézkedéseket, melyeket ő azért nem lépett meg már tavasszal, mert olyan tanácsot kapott, mely szerint az túlságosan politikai lenne a választás közeledtével. Az egykori tárcavezető első megszólalása a Közel-Keletről azután, hogy elvesztette posztját vélhetően David Lammy jelenlegi külügyminiszterre is nyomást helyez, hiszen meg kell indokolnia, hogy miért vetette el az előkészített lépést.

A The Guardian összefoglalója szerint a szankciók eszközök befagyasztásával és utazási tilalommal jártak volna és azok célpontjai Bezalel Smotrich pénzügyminiszter és Itamar Ben-Gvir nemzetbiztonsági miniszter lettek volna. Cameron felidézte, hogy az izraeli politikusok arra biztatták a népet, hogy állítsák meg a Gázába tartó segélyszállítmányokat, miközben a szélsőséges telepeseket is bátorították Ciszjordániában, hogy attrociásokat kövessenek el.

A szankciók célja az lett volna, hogy közöljék Netanjahuval: nem tehet meg bármit

Cameron szerint a szankciókra azért lett volna szükség, hogy közöljék Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnökkel azt, hogy Nagy-Britannia nem fél használni a szankciókat, ha a szélsőséges miniszterek ilyen módon viselkednek. A volt külügyminiszter szerint ugyanakkor

a munkáspárti kormány részleges fegyvereladási tilalma hiba volt akkor, amikor Izraelnek védekeznie kellett az iráni támadásokkal szemben.

A nyomásgyakorlásnak és annak, hogy közöljék Netanjahuval, hogy bár Izraelnek joga van az önvédelemhez, annak meg kell maradnia a törvényes keretek között ugyanis más módjai is vannak. Decemberben Cameron beutazási tilalmat rendelt el az illegális telepek lakóinak egy kis csoportjával szemben. Az agresszív csoport különböző tagjai ellen az Európai Unió és az Egyesült Államok is vezetett be szankciókat. Ugyanakkor a BBC interjú során Cameron védelmébe vette Izrael politikáját, mely a Hamász és a Hezbollah megsemmisítését tűzte ki célként.