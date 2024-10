A szemünk előtt születik meg az új világrend: találkozott egymással a Föld két dühös ura

Türkmenisztánban tárgyalt Vlagyimir Putyin orosz és Maszúd Pezeskiján iráni elnök, méltatva a két ország közötti, erősödő gazdasági kötelékeket és megállapítva azt, hogy mennyire hasonlóan látják a világpolitika eseményeit.

Maszúd Pezeskiján és Vlagyimir Putyin / Fotó: Anadolu via AFP

Mióta Oroszország megtámadta Ukrajnát, szembe kerülve ezzel az Egyesült Államokkal és az Európai Unióval, Putyin igyekszik Oroszország kapcsolatait a globális dél és a globális kelet irányában javítani. Hamarosan – október 22-24 között – az oroszországi Kazanyban tartják a BRICS csúcstalálkozóját is, Putyin pedig Pezeskijánt is meghívta egy hivatalos látogatásra, amit az iráni elnök elfogadott – jelenti a Reuters.

Egymásra talált a két, szankciók terhét hurcoló ország

Pezeskiján az iráni állami hírügynökség, az INRA szerint méltatta a napról napra erősödő gazdasági és kulturális kapcsolatokat a két ország között, ám azt is jelezte, hogy a kapcsolatok építését tovább kell gyorsítani. Az iráni politikus a múlt hónapban kötelezte el hazáját a szorosabb orosz kapcsolatok mellett, a két ország stratégiai együttműködési megállapodás aláírására is készül, amire a BRICS csúcson kerülhet sor. A két ország a gazdasági mellett a katonai területen is segíti egymást, elég csak az Ukrajnában gyakran bevetett iráni Shahed-drónokra gondolnunk.

Putyin a TASSZ orosz állami hírügynökség szerit arra hívta fel a figyelmet, hogy a nemzetközi történéseket milyen hasonlóan látja a két ország, amit Pezeskiján is elismert, mondván

a két ország álláspontja egymáshoz közelebb áll, mint bárki máséhoz.

Az iráni elnök arról is beszélt, hogy Izraelnek fel kellene hagynia az ártatlan emberek megölésével , valamint arról is, hogy mindezt az Egyesült Államok és az Európai Unió támogatásával teszi. Oroszország ugyancsak gyakran kritizálja az izraeli lépéseket.

Putyin már látja a születő új világrendet

Putyin a türkmén fővárosban, Ashgabarban tartott konferencián korábban péntek egy új világrend születéséről is beszélt, mely a gazdasági növekedés új központjait, új pénzügyi és politikai befolyást hoz létre. Elmondása szerint Oroszország támogatja a legszélesebb nemzetközi párbeszédet a születő multipoláris világrendről, amit szívesen megvitat a Független Államok Közössége, az Eurázsiai Gazdasági Unió, a Sanghaji Együttműködési Szervezet vagy épp a BRICS keretein belül.