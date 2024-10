Álhírt terjesztettek: Magyarországon nem tárolnak atombombát

Egy brit lap szerint előretolt légibázissá fejlesztheti az Amerikai Egyesült Államok a Magyar Honvédség kecskeméti légibázisát, sőt azt is emlegeti a cikk, hogy atomfegyvert hordozó F–15-ös vadászbombázók települhetnének hazánkba, megadva a hordozott tömegpusztító eszköz típusát is. A Honvédelmi Minisztérium cáfolja a The Telegraph cikkét, az USA nem küldött ilyen kérést Magyarországnak, a kormány pedig sem most, sem a jövőben nem akar nukleáris fegyvert magyar földön - írta a Magyar Nemzet.

A brit lap tévesen azt írta, hogy az Egyesült Államok atomfegyvereket fog telepíteni Magyarországra / Fotó: Science Photo Library via AFP

Az Amerikai Egyesült Államoktól olyan kérés, hogy Magyarország területén atomfegyver tárolására kerüljön sor, nem érkezett! Atomfegyverek behozatala a magyar kormány és az Országgyűlés hozzájárulása nélkül nem lehetséges. A kormány ilyen engedélyt nem adott és a jövőben sem tervez ilyenhez hozzájárulni!

– reagált a Honvédelmi Minisztérium a Magyar Nemzetnek annak kapcsán, hogy a The Telegraph cikke szerint az Egyesült Államok az Európai védelmi kezdeményezés részeként fejlesztheti a kecskeméti légibázist, amelyen amerikai, nukleáris fegyverek célba juttatására alkalmas repülőgépek is állomásozhatnak.

A brit lap beszerzési szerződésekre hivatkozva közli, hogy a magyar Gripeneknek és teherszállító repülőgépeknek otthont adó légibázisra F–15 Eagle, A–10 Warthog és C–5 Galaxy repülőgépek érkezhetnek. A lap megemlíti, hogy az amerikai légierő korábban F–15-ös és F–16-os vadászgépeket már állomásoztatott Magyarországon, de nem állandó jelleggel. Az USA légierejéhez vagy flottájához tartozó harcigépek gyakorlatok vagy átrepülések során használták a honvédség harcászati repülődandárjának otthont adó repülőteret.

A The Telegraph szerint a kecskeméti támaszpont korszerűsítése annak a tervnek a része, amelyben a NATO keleti szárnyát erősítenék az Oroszország jelentette kockázat miatt. A lap cikkében arra is utal, hogy az esetleg Magyarországra települő F–15-ösök fegyverzetébe nukleáris eszközök is tartoznak, mégpedig B61–12 szabadesésű atombombák, amelyeket jelenleg az USA a Brit Királyi Légierő, a RAF angliai, suffolki Lakenheath bázisán tárol. A szóba hozott bombák hatóereje állítható, maximálisan 50 kilotonna, három hiroshimai bomba pusztítóerejével bírnak.