Az oroszok célpontok megadásával segítik a húszikat

Oroszország a célpontok megtalálásában is segíti a jemeni húszikat, miközben a lázadók a Vörös-tenger hajóforgalmának akadályozásával igyekeznek zavart kelteni és a gázai műveletei lezárására rávenni Izraelt.

A húszik Irán segítségével jutnak orosz adatokhoz/Fotó: Mohammed Hamoud / ANADOLU / AFP

A nemzetközi kereskedelem fontos útvonalán keresztül haladó hajók a tavalyi év végén kerültek a húszik célkeresztjébe, és a támadásokat egy ideje már az orosz műholdak adatai is segítik a The Wall Street Journal forrásai szerint, akik azt is elárulták, hogy az orosz adatokat a húszik az Irái Forradami Gárdán keresztül kapják meg.

Moszkva örül, ha a figyelmet elterelheti Ukrajnáról

Mindez azt is jelzi, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök milyen messzire hajlandó menni, ha az Egyesült Államok hegemóniáján alapuló nemzetközi gazdasági és politikai rend aláaknázásról van szó. Moszkva számára ugyanis minden konfliktus, mely amerikai erőket köt le és elvonja a figyelmet az ukrajnai háborúról pozitív fejlemény.

A tavaly október 7-i Hamász támadás után egyre szélesedő közel-keleti háború tehát pont kapóra jött az orosz elnöknek.

Ráadásul az oroszok az Ukrajnában zajló háborúban olyan autokratikus rendszerek segítségét is igénybe veszik, mint Irán vagy Észak-Korea. Ezek az országok drónokkal és rakétákkal támogatják Moszkva háborús erőfeszítéseit, sőt az elmúlt hetekben észak-koreai katonák is érkeztek Oroszországba, kiképzés céljából. Nem meglepő, hogy Dél-Korea is aggódva figyeli annak a lehetőségét, hogy az észak-koreai csapatok harctéri tapasztalatokra tehetnek szert Ukrajnában.

A fegyvergyártás terén világszerte az egyik leggyorsabb növekedést elérő Dél-Korea eddig csak Ukrajna szövetségeseinek adott el fegyvereket, ám tartózkodott Kijev közvetlen támogatásától.

A Közel-Keleten Irán az oroszok legfontosabb szövetségese

Oroszország legfontosabb szövetségese a Közel-Keleten pedig Irán, ami Putyin és Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök régóta fennálló kapcsolatát is aláássa, hiszen a Teherán támogatását élvező milíciák, mint a Hamász, a Hezbollah vagy a húszik mindegyikével gyakorlatilag hadban áll a zsidó állam. Ennek az együttműködésnek lehet a része a húszik támadásainak a támogatása is, miközben Putyin gyakran kritizálja az Egyesült Államok és Izrael tevékenységét Gázában és csütörtökön arról beszélt, hogy az egész régió lángba borulhat.