Magyar békefenntartók is vannak Libanonban – ez a dolguk

Izrael libanoni offenzívája akár a területen tartózkodó ENSZ békefenntartókat is veszélybe sodorhatja, hiszen az UNIFIL misszió feladata pont annak az elérése, hogy Libanon déli részén csak a kormányerők fegyveresei legyenek jelen. A gyakorlatban azonban a területen a Hezbollah volt az úr az izraeli támadás előtt, így a békefenntartók könnyen két tűz közé keveredhetnek.

Magyar és lengyel katonák gyakorlatoznak a libanoni békefenntartó misszióra való felkészülés során/Fotó: Marcin Bielecki

A több mint 10 ezer fős, 50 ország katonáiból álló kontingensnek az UNIFIL honlapja szerint 15 magyar katona is a tagja, akik a Honvédelmi Minisztérium (HM) tájékoztatása szerint 2021. január 18-tól az ír zászlóalj égisze alatt tevékenykedő lengyel század egy szakaszában teljesítenek szolgálatot. A szakasz feladatai között van a tábor őrzése, védelme is, de a helyi erőkkel közös járőrözés és az ENSZ jelenlét fenntartása, erősítése is.

Szerencsére magyar katona nem sebesült meg a háborúban

Mivel a magyar katonák táboraiban óvóhelyek is vannak, szükség esetén a szakasz tagjai be tudnak azokba húzódni. Ennek megfelelően szerencsére sérülés sem történt az izraeli-libanoni összecsapások kezdete óta. A HM azt is elárulta, hogy a katonák váltásának megszervezésében kiemelt szempont annak biztonságos lebonyolítása.

A múlt héten Jean-Pierre Lacroix, az ENSZ békefenntartási vezetője jelezte, hogy

az UNIFIL nem vonul ki Libanonból, annak ellenére sem, hogy Izrael távozásra kérte a missziót.

Hétfőn a Reuters beszámolója szerint az amerikai külügyminisztérium jelezte, hogy nem szeretnék, ha az ENSZ Biztonsági Tanácsának mandátumával Libanonban állomásozó békefenntartók valamilyen módon veszélybe kerülnének, míg vasárnap az UNIFIL fejezte ki mély aggodalmát az izraeli csapatok friss tevékenysége miatt. Amerikai katonák nincsenek a békefenntartók között, a legtöbb katonát, 1231-et, Indonézia adja.