Kiszivárgott egy jelentés a Diákhitel Központról – Magyar Péter érdekes szerződéseket kötött

A Kormányzati Ellenőrzési Hivatal (Kehi) kiadta azt a vizsgálatot, amelyet Magyar Péter vezetése alatt készített a Diákhitel Központról – írta a Magyar Nemzet.

A Diákhitel Központ vezetőjeként Magyar Péter érdekes szerződéseket kötött / Fotó: Jászai Csaba

A vizsgálat egyértelművé tette, hogy a vitatott szerződéseket Magyar Péter ismerőseinek cégeivel kötötte a Diákhitel Központ.

A megrendelt kutatások, elemzések, tanulmányok díjazása több esetben nem állt arányban az ellenszolgáltatással – állapította meg a Kehi. Például

prezentációkészítés 244 ezer forint per dia áron vagy

14,8 millió forintos kifizetés egy valós értékén 500 ezer forintos szolgáltatásért.

De ugyanilyenek voltak a 14,5 millió forintért és 12,4 millió forintért megrendelt kérdőíves felmérések, amelyek akár kétmillióért is megrendelhetők lettek volna.

Akadt emellett kampánylebonyolítás 14,7 millió forintért, amelyben két Facebook-bejegyzés született, és a valós költség ennek a töredéke lehetett.

Előfordul, hogy

a megrendelt kutatások, elemzések triviális, az interneten számos helyen ingyenesen is elérhető megállapításra jutottak

– írták a Kehinél. Erre példa, hogy 100 ezer forintot fizettek oldalanként olyan tanulmányért, amelyet a világhálóról másoltak.

Több esetben nem is volt valós verseny szerződéskötés előtt. Olyan cégeket kértek fel ajánlattételre, amelyek teljesítése eleve kétséges. A Kehi felsorolt konkrét eseteket is, amikor az ajánlattételre felkért cégeknek még csak honlapjuk sem volt, ajánlatot sem nyújtottak be, láthatóan nem működő, referenciák nélküli társaságok voltak. A győztes vállalkozások között volt a Trentin Balázs Lajoshoz köthető cég, amely ma is kapcsolatban van a Tisza párttal.