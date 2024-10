Dől a lé Ukrajnába – újabb katonai segélyt jelentette be Joe Biden

A Fehér Ház szerint Biden újabb 425 millió dolláros katonai segélyt jelentett be a kijevi vezetésnek telefonon, a támogatás egyebek között légvédelmi, illetve földi célpontok elleni, levegőből indítható eszközöket, páncélozott járműveket és Ukrajna számára szükséges lőszereket foglal magában.

Zelenszkij és Biden (B-J) - a két jó barát

Fotó: AFP

Zelenszkij Telegram-oldalán mondott köszönetet Bidennek, illetve az amerikai kongresszus mindkét pártjának, valamint az amerikai népnek a támogatásért. Az ukrán elnök beszámolt arról is, hogy Bidennel megvitatta öt pontból álló "győzelmi tervét" is, amelyet szerdán mutatott be a Verhovna Radában.

Javasoltam megfontolásra a közös fegyvergyártást

- ismertette Zelenszkij. "Megbeszéltük az ukrán katonák további kiképzésének szükségességét is" - tette hozzá.

Ukrajna köszönetet mond az Egyesült Államoknak, "amiért kész segíteni a kijevi vezetésnek megerősíteni helyzetét a tisztességes diplomácia útjára kényszerítve ezzel Oroszországot" - emelte ki Zelenszkij.

Julianne Smith, az Egyesült Államok NATO-hoz akkreditált nagykövete szerdai online sajtótájékoztatóján arról beszélt, hogy a katonai szövetség egyelőre még nem tart ott, hogy csatlakozási meghívást intézzen rövid távon Ukrajnához. "Ám mint mindig, továbbra is folytatjuk a párbeszédet ukrajnai barátainkkal arról, hogy miként kerülhetnek közelebb a szövetséghez" - tette hozzá.