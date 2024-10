Új erdélyi autópályát jelentett be a román kormány

Újra megpróbálkoznak a románok az északi-erdélyi autópálya építésével

A hányatatott sorsú A3-as észak-erdélyi autópálya Berettyószéplak és Bisztraterebes közötti 26,36 kilométeres szakaszának megépítésére már két ízben szerződést kötöttek a románok, talán most harmadjára be is fejeződik az építkezés.