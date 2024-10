A hurrikánok előtt sem volt pénz katasztrófavédelemre az USA-ban

Amikor a Helene hurrikán szeptember végén elérte Floridát, kiderült, hogy a Szövetségi Katasztrófavédelmi Ügynökség (FEMA) teljesen kimerítette az idei évre elkülönített elhárítási és mentési alapját, a következő szuperviharra készülő amerikaiaknak pedig most azzal kell szembesülniük, hogy a segítségükre felesküdött intézmények a pénzhiány miatt a kisujjukat sem mozdítják.

A rászorulókat és az amerikai elnökjelölteket is felháborította, hogy a FEMA-nak egy vasa sincs a katasztrófavédelemre / Fotó: AFP

Az ügynökség gyalázatos pénzügyi állapota az 1979-es megalapítása óta fennáll, és lassú, gyenge reakciójáról hírhedt azok körében, akiknek természeti katasztrófákat kellett átélniük az Egyesült Államokban.

A Helene hurrikán érkezése előtt például a FEMA két hónapon keresztül semmire sem költött – a vermonti árvizek utáni mentéstől a kaliforniai viharok kártalanításán át egészen az erdőtüzek megakadályozásáig –, hogy pótolja a Kongresszus késedelmes finanszírozását.

Nincs pénz, de ha lenne is, nem tudnánk megfelelő módon bevetni. Túl sok szakács van a konyhában, túl sok mindennel kell foglalkoznunk, a számlák pedig gyakran csillagászati összegeket érhetnek el

– nyilatkozta Craig Fugate, egy vészhelyzet-kezelési tanácsadó cég alapítója az Insidernek, aki az Obama-kormány idején a FEMA-t vezette. Szerinte az ügynökség gyengesége egyszerre több dologra vezethető vissza:

a kormány és a FEMA vezetői sem tudják megjósolni a következő évek természeti csapásait;

a szervezet vezetőinek túl sok ügy között kell megosztaniuk az erőforrásokat;

a katasztrófaelhárítás és a mentés árát gyakran alábecsülik a tisztviselők;

az új finanszírozás pedig lassan hagyja jóvá a kiegészítő finanszírozást, amely gyakran politikai viták tárgyává válik.

Ennek eredményeképpen az amerikai katasztrófavédelem nem tud védelmet nyújtani a katasztrófák ellen, az érintett lakosság és a helyi hatóságok pedig gyakran hoppon maradnak.

A kéthavi spórolás eredményeképpen az ügynökségnek sikerült összegyűjtenie 9 milliárd dollárt, amelyet a hurrikán sújtotta délkeleti államokban most be tudnának vetni. A probléma az, hogy csak a Helene okozta károkat már most több százmilliárdra becsülik, a Milton esetében pedig még nem tudni, hogy mekkora lesz a pusztítás.