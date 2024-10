Fő a feje Brüsszelnek: ki találja meg a közös hangot Európában Donald Trumppal – az egyik válasz Orbán Viktor

Ha Donald Trump nyeri kedden az amerikai elnökválasztást, az Európai Uniónak szüksége lesz valakire, aki képviseli nála az érdekeiket, és szót is ért vele, mert a washingtoni politika nagymértékben befolyásolja az öreg kontinens gazdaságát és biztonságát. Kérdés, hogy ki legyen ez az ember.

Ki találja meg a hangot Európából Donald Trumppal? / Fotó: AFP

Már Mark Rutte NATO-főtitkárrá választása előtt is az volt a konszenzus, hogy nem csupán a biztonsági kihívásokat képes kezelni, de megtalálja a hangot Trumppal is. A Deutsche Welle összeállítása szerint Orbán Viktor magyar Giorgia Meloni olasz kormányfő, valamint Andrzej Duda lengyel elnök is szóba jöhet közvetítőként, bár nem mindegyiküknek ugyanazok a céljai.

Mark Rutte, az Európa-párti Trump-suttogó

Legalább három, neve elhallgatását kérő magas rangú NATO-forrás állította a portálnak, hogy az egykori holland kormányfő jó kapcsolatot alakított ki Trumppal első hivatali ideje alatt, és részben az ő visszatérésére készülve választották a szövetség élére.

Rutte „arról ismert, hogy képes volt megnyerni is az amerikai elnököt, de határozottan ki is állni vele szemben, ha kell” a kétoldalú interakciókban és a NATO-csúcstalálkozókon – mondta Camille Grand, az Európai Külkapcsolatok Tanácsának védelmi és biztonságpolitikai szakértője, a NATO korábbi főtitkárhelyettese.

Mark Ruttét részben Trump visszatérésére készülve választották NATO-főtitkárnak / Fotó: AFP

Alátámasztják a szavait a 2018-ban történtek, amikor Rutte sikeresen feloldotta a feszültséget, mert kedvesen emlékeztette a kilépéssel fenyegetőző Trumpot, hogy az európai tagállamok növelik a védelmi kiadásaikat, és ez kizárólag neki köszönhető.

Ian Lesser, az Egyesült Államok Német Marshall Alapjának (GMF) brüsszeli irodavezetője szerint Trump győzelme esetén Rutte most még inkább képes lenne „jobb üzenetet közvetíteni a tehermegosztásról”, mivel a NATO 32 tagországa közül 23 , köztük Franciaország és Németország, várhatóan teljesíti vagy meghaladja a kitűzött célt, vagyis azt, hogy a GDP legalább 2 százalékát költi védelemre.

Cserébe Rutte biztosítékokat kérne arra, hogy az Egyesült Államok folytatja Ukrajna támogatását, és nem lép ki a NATO-ból.

„Rutte kiszámíthatóságot vár majd Washingtontól” – vélekedett Lesser.