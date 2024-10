Nevetséges ügy miatt szakadt ketté a francia kormány

Szakadék szélén a francia kormány

Bár a foci mindenhol gyakori téma a politikában, a Michel Barnier vezette kabinet miniszterei közti vita a lehető legrosszabb időpontban robbantott ki viszályt, mivel a kormánynak sokkal sürgetőbb problémái vannak.

Bár kevesebb mint két hónapja kerültek hatalomra, Párizsnak sikerült maga ellen fordítania az egész országot, miután

nemzetgyűlési kisebbségként alapíthattak kormányt,

brutális megszorításokkal ráznák gatyába a költségvetést,

egyszerre szövetkeznek zárt ajtók mögött a jobb- és baloldali radikálisokkal,

és még a Notre-Dame-ot is fizetőssé tennék.

Ennek köszönhetően magukra haragították szövetségeseiket, az ellenzéket – amely több bizalmatlansági indítványt is benyújtott ellenük –, a nagyvállalatokat és a lakosságot is, amelynek a juttatások elvesztésével kell most szembenéznie.